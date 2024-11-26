Google, birkaç ay önce akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin yazdığı bir mektubu yayımladı. Peki Wojcicki, o mektupta ne diyordu?

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bir dönem YouTube'da CEO'luk yapan Susan Wojcicki'nin vefat etmeden önce yazdığı bir mektubu yayımladı. Akciğer kanseri nedeniyle Ağustos 2024'te hayatını kaybeden Susan Wojcicki, yazdığı mektubu tam da bu dönemlerde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyordu. Ancak böyle bir şey mümkün olmayınca iş Google'a düşmüş oldu.

Google, konuyla ilgili açıklamasında "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" içerisinde olduğumuzu hatırlattı ve bu vesile ile Susan Wojcicki'nin mektubunu yayımlamak için en doğru zamanda olduğumuzu söyledi. Peki eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki, o mektupta ne diyordu?

Susan Wojcicki'nin mektubu:

2022'nin sonunda akciğer kanseri teşhisi kondu. Neredeyse hiç semptomum yoktu ve o sırada günde birkaç kilometre koşuyordum. Daha önce hiç sigara içmemiştim, bu yüzden bu teşhis karşısında şok olmuştum.



Hayatım o günden sonra önemli ölçüde değişti. Sağlığıma ve aileme odaklanmak için YouTube CEO'su rolümden istifa etmeye karar verdim. Modern tıp sayesinde neredeyse normal bir hayat yaşayabildim. Salesforce, Planet Labs ve Waymo gibi yönetim kurullarında ve Room to Read ve Environmental Defense Fund (EDF) gibi kâr amacı gütmeyen yönetim kurullarında görev almaya devam ettim. Ancak zamanımın çoğunu kanser araştırmalarına odaklanmaya ayırdım.



Teşhisten önce, eşim ve ben kanser araştırmalarını ve genetik dizileme ve veri bilimi gibi yeni teknolojileri aktif olarak destekliyorduk ve yeni tedavilere ışık tutmayı umuyorduk. Teşhisimden sonra, akciğer kanserinin yeterince araştırılmadığını ve yanlış anlaşıldığını hızla öğrendiğimiz için çabalarımızı artırdık. O zamandan beri erken teşhis araştırmalarını, kanseri tedavi edebilecek yeni immünoterapi seçeneklerini, hastalığı daha iyi anlamak için genotiplenmiş hastalardan oluşan bir topluluk oluşturmayı ve kanserlerin ardındaki mekanizmaları ve bilimi daha iyi anlamak için temel araştırmaları desteklemek için milyonlarca dolar verdik.



Zamanımı ve kaynaklarımı gelecekteki kanser tedavilerine yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Özellikle akciğer kanserine.



Akciğer kanseri, kadınlarda kanser ölümlerinin bir numaralı nedeni ve kadınlarda en sık görülen ikinci kanser olduğu pek iyi bilinmemektedir. Tütün kullanımındaki düşüşler nedeniyle akciğer kanseri genel olarak azalsa da hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri önemli ölçüde artmaktadır ve sigara içme geçmişi olmayan akciğer kanseri teşhisi konan kişilerin üçte ikisi kadındır.



Akciğer kanseri ABD'de kanser ölümlerinin önde gelen nedeni olmasına rağmen, önemli ölçüde yetersiz finanse ediliyor. Akciğer kanseri NIH araştırma fonunda ölüm başına 4.438 dolar alırken, meme kanseri 19.869 dolar, prostat 9.135 dolar, kolorektal 7.565 dolar ve pankreas 5.932 dolar alıyor. Akciğer kanseri hastaları için genel olarak farkındalık yaratmayı ve daha fazla kaynak için mücadele etmeyi planlıyorum.



Kanser olmak kolay olmadı. Bir insan olarak çok değiştim ve muhtemelen öğrendiğim en önemli ders sadece odaklanmak ve anın tadını çıkarmak oldu! Hayat herkes için tahmin edilemez, birçok bilinmezlik var ama günlük hayatta çok fazla güzellik var. Bundan sonraki hedeflerim anın tadını olabildiğince çıkarmak ve bu hastalığın daha iyi anlaşılması ve tedavisi için mücadele etmek.



-Susan