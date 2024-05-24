Kripto para piyasaları için olumlu bir gelişme daha yaşandı. SEC, Ethereum (ETH) için ETF onayını resmen verdi. Artık kurumsallar, resmî olarak ETH yatırımları yapabilecekler.

Geçtiğimiz gece, kripto para piyasaları için önemli bir gelişme yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi ETH için spot ETF onayı verdiğini açıkladı. Yani artık Ethereum ağının yerel para birimi ETH de Bitcoin (BTC) gibi menkul kıymet olarak işlem görecek.

Benzer bir olay, bundan birkaç ay önce BTC için de alınmıştı ve bu durum, kripto para camiası tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Zira bu tür bir karar ile kurumsallar, resmî olarak BTC yatırımları yapmaya başlamışlardı. İşte tüm bunlar, artık ETH için de geçerli olacak.

ETH fiyatına olumlu yansıdı

Aslına bakacak olursak ETH için ETF onayının verileceği iddiası, bir süredir gündemdeydi. Bu da piyasaların yükselmesine neden olmuştu. ETH, söz konusu kararın açıklanması ile 3.900 dolar seviyelerini gördü. ETH fiyatı, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla ise 3.806 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ETH için ETF onayının verilmesi ile kripto para dünyası için yepyeni bir sayfa açılmış oldu. Ancak kripto para endüstrisi için hemen bir değişim beklemeyin. Çünkü ETF ihraççılarının, spot ETH ETF'lerini resmî olarak listeleyebilmesi için bazı çalışmalar yapmaları gerekecek. Sektör kaynaklarına göre bu durum, birkaç gün, hafta veya ay sürebilir.