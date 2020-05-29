Etik Hackerların Dudak Uçuklatan Miktardaki Kazançları

Hacker dendiğinde hepimizin aklına para, suç, ünlüler, çok büyük ülkelerin başındaki politikacılar gibi birbirinden çok farkı şeyler gelebiliyor. Bir araştırmacıysa etik hackerların kazandığı paraları gözler önüne seren bir makale yayınladı.

Genelde filmlerde bilgisayar korsanları, tanınmış ve önemli kişilerin verilerini çalıp karşılığında istedikleri çok büyük fidyelerle ya da büyük örgütlere yaptıkları siber saldırılarla bilinir ve işlenir. Haber tarihine baktığımızda da onları genelde bu tarz şeylerle ya da Apple gibi büyük şirketlerin gizlilik ve güvenliğe çok önem vererek tasarladığı cihazların kilidini kırarak kullanıcı verilerini açığa çıkarmalarıyla hatırlarız. Peki gerçek sadece bu mu?

Hackerların sadece kötü işler yapmak için çalışmadığını söylemek mümkün. Hepimizin ilgisini çeken bu konuyu ve etik hackerların kullandığı programları haberimizde sizlere aktarmıştık. Bu haberimizdeyse çok merak edilen başka bir konuya değiniyoruz: "Etik hackerler ne kadar kazanıyor?"

Etik hackerlar büyük talep görüyor:

Bir araştırmacının aktardığına göre herkes tarafından kullanılan uygulama ve hizmetleri araştırarak var olan güvenlik açıklarını tespit eden bir bilgisayar korsanı, 100 milyon dolardan fazla kazanç sağlayabiliyor. Üstelik bu miktarın 2025 yılına kadar 1 milyar doları bulması bekleniyor.

Etik olarak nitelendirilen ve iyi işler için çalışan hackerların sayısının, HackerOne isimli güvenlik platformunun verilerine göre son sayımda 700 binden fazla olduğu bildirilen bir diğer bilgi. Bahsi geçen platform, dünya çapında 2 bin adet onaylı kuruluşla beraber çalışıyor ve hackerları bu kuruluşlarla bir araya getirerek güvenlik açıklarının bulunması konusunda destek sağlıyor.

Bunun yanında platform, etik hackerlara ödemeler de yapıyor. Ekim 2013'te verilen 475 dolarlık ödülden sonra bugüne kadar verilen ödüllerin 100 milyon doları aşmış olduğu söyleniyor. HackerOne tarafından sadece 2019 yılında verilen toplam ödülse 40 milyon dolar. Yani etik hackerlar, yaptıkları işin haricinde bu tarz ödüllerde de destekleniyor. Platformun açıklamasına göre şu an var olan 100 milyon güvenlik açığı, üzerinde çalılmayı bekliyor; buradan bakınca etik hackerların işleri hiçbir zaman bitmeyecekmiş gibi görünüyor.