Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro banknotların tasarımının değişeceğini duyurdu. Yaklaşık 20 yıldır tasarımı aynı olan euronun yeni tasarımı, 2024 yılına kadar seçilecek.

Fransa ve Almanya başta olmak üzere 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, tek para birimi euoyu kullanmasına Ocak 1999’da karar verilmiş; bu tarihten iki yıl sonra da bu para biriminin geçerli olduğu AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Şimdiyse Avrupa Merkez Bankası (ECB), 20 yılı aşkın süredir kullanılan euro banknotlarının tekrar tasarlanmasının planlandığını duyurdu. ECB’nin yapmış olduğu açıklamaya göre kısa bir süre içerisinde tasarlanmaya başlanacak olan yeni euro tasarımları arasından kullanılacak olanlar, 2024 yılına kadar seçilecek ve ardından kullanıma sunulacak. Ayrıca euro tasarımları için bir de yarışma düzenlenecek.

19 AB ülkesi euro kullanıyor

27 AB ülkesinden Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere tam olarak 19 ülke euroyu kullanıyor. Euro Bölgesi olarak da bilinen bu 19 ülkenin para politikasını ise, ECB ve üye ülkelerin merkez bankalarının oluşturduğu Euro Sistemi yönetiyor.

Euro banknotlarının yeniden tasarlanmasına, Euro bölgesinde yaşayan insanlardan gelecekte kullanılacak olan banknotlar için potansiyel temalar hakkında fikir toplamakla görevli grupların kurulmasıyla başlanacak. Bu süreci, her Euro bölgesi ülkesinden bir uzmanın bulunduğu danışma grubunun, yeni temalardan oluşan kısa bir listeyi ECB’nin Yönetim Konseyi’ne takdim etmesi takip edecek. Daha sonrasında ise ECB Yönetim Konseyi’nin son kararı vermesiyle yeni banknotlar basılacak.

Karara dair yapılan açıklamada ECB Başkanı Christine Lagarde, “20 yıl sonra, her yaştan ve her kökenden Avrupalılar için daha çekici hale getirmek için euro banknotlarımızın görünümünü gözden geçirmenin zamanı geldi.” şeklinde kaydetti.