Türkiye'nin en köklü sosyal medya gruplarından Amacı Olmayan Grup (AOG), Türkiye'deki alım gücünü anlattığı dikkat çeken bir içerik oluşturdu. Videoda, Belçika'da 50 euro ile yapılan bir alışverişe karşılık Türkiye'de 50 TL ile neler alınabildiği gözler önüne seriliyor.

Türkiye'nin son günlerdeki bir numaralı gündem maddesi, başta gıda olmak üzere her türlü ürün grubuna gelen zamlar. Üstelik yapılan açıklamalar, zam furyasının bir süre daha devam edeceğinin ispatı niteliğinde. Zaten TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi de bunun en net kanıtı...

Özellikle de sosyal medya, gelen zamlarla ilgili tepkinin gösterildiği paylaşımlarla dolu. Sokak röportajlarından tutun insanların yaptıkları bireysel paylaşımlara kadar her yerde, zamlar hakkındaki tepkileri görebilirsiniz. Hal böyle olunca da Türkiye'nin en köklü sosyal medya gruplarından Amacı Olmayan Grup (AOG) da Türkiye'deki gıda fiyatlarına ilişkin bir video hazırladı.

Belçika'daki 50 euro ile Türkiye'deki 50 TL arasında aslında ne kadar fark var?

AOG'un hazırladığı içeriğin konusu, Avrupa ülkelerinden Belçika'nın 50 eurosu ile Türkiye'nin 50 TL'sini kıyaslamaktı. Bu bağlamda, ekibin Belçika'da yaşayan bir üyesine 50 euroluk alışveriş yaptıran ve bu alışverişte satın alınan ürünleri Türkiye'ye kargolatan AOG ekibi, daha sonra 50 TL ile bu ürünleri Türkiye'de almaya çalıştılar. Elbette paralarının yettiği kadar...

AOG, çektiği videoyu esprili bir dille anlatmış olsa da kendilerinin de dediği gibi; "İzahı olmayan şeylerin ne yazık ki yalnızca mizahı oluyor..." Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Belçika'da 2.000 euro kazanan bir kişinin 50 euro ile neler alabildiğine ve Türkiye'deki bir kişinin 50 TL ile bu ürünlerin ne kadarına sahip olabildiğinin çarpıcı bir şekilde anlatıldığı o videoyu, beğenilerinize sunalım.