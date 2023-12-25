Elinize euro geçtiyse (üstelik bu ekonomide…) banknotların üstündeki köprü tasarımlarını fark etmiş olmalısınız. Bu köprülerin hiçbiri, Dünya üzerinde yoktu. Ta ki Hollanda tüm Avrupa’yı trolleyene kadar.

Avrupa ülkeleri arasında haksızlık olmasın diye paralara gerçekte var olmayan köprüler yaptırılması oldukça adil bir davranış gibi duruyordu. Böylece ülkeler “Küstüm, oynamıyorum.” yapmayacaktı.

Ancak Hollanda, “Ben bu oyunu bozarım!” dedi ve olaya el attı. Resimlerdeki köprülerin hepsinin gerçeğini bir bir yaptırdı!

Banknotlar, Avrupa’nın farklı dönemlerine gönderme yapıyor.

Euro’ların arkasında, birbirinden farklı köprü görselleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu köprü görselleri, Avrupa kültür tarihinin dönemlerini ve mimarisini temsil ediyor.

Avrupa’daki her bölgeye ayrı ayrı banknot tasarlanamayacağı için ülkeler arasında bir haksızlık olmaması adına, hayali resimler kullanılıyor. 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ ve 500€ değerindeki paraların üstünde Klasik Antik Çağ’ı, Roma dönemini, Gotik dönemi, Rönesans’ı, Barok’u ve Rokoko’yu görebiliyoruz.

Hollanda, bir ilke imza atarak 2013 senesinde kendi köprülerinin gerçek olmasını sağladı.

Hollanda bir nevi diğer ülkeleri trolledi. Tasarımcı Robin Stam, köprüleri gerçeğe dönüştürmenin eğlenceli olabileceğini düşündü ve tasarımlarına başladı. Yedi köprünün her biri, özel yapım ahşap kaloplara boyalı beton dökülerek modellendi.

Yaratıcı tasarımcı, bu fikrini Avrupa Merkez Bankasına sundu ve epey beğenilerek onay aldı. Spijkenisser adındaki kasabaya, banknotlardaki hayali köprülerin gerçekleri yaptırıldı. Köprülerin renkleri de paraların rengindeydi! 26 Ekim 2011’de dönemin Güney Hollanda Kraliçesi temsilcisi Jan Franssen, açılışı yaptı.

2013’e kadar yapılmaya devam etti.

Orijinallerinin şeklini ve rengini taşıyan köprülerden 200 ve 500’lük banknotları temsil edenler dışındakilerin hepsi, betondan yapıldı. En yeni yapılan 200 ve 500’lük ise çelikten.

“Bridges of Europe (Avrupa’nın Köprüleri)” adını taşıyan projenin tamamlanması için 1 milyon euro harcandı. Şu anda ise bölge ve köprüler, bisikletçilerin uğrak noktalarından.

Köprülerin temsil ettiği dönemler:

Gri: Klasik dönem

Klasik dönem Kırmızı: Roma dönemi

Roma dönemi Mavi: Gotik

Gotik Turuncu: Rönesans

Rönesans Yeşil: Barok ve Rokoko

Barok ve Rokoko Sarı: Sanayi dönemi

Sanayi dönemi Mor: Modern dönem

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