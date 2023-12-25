Euro'lardaki Köprü Resimleri "Haksızlık Olmasın Diye" Gerçekte Yoktu: Ta ki Bir Ülke Tüm Avrupa’yı Trolleyene Dek!

3 dk okuma süresi
8
5
1
0
0
Elinize euro geçtiyse (üstelik bu ekonomide…) banknotların üstündeki köprü tasarımlarını fark etmiş olmalısınız. Bu köprülerin hiçbiri, Dünya üzerinde yoktu. Ta ki Hollanda tüm Avrupa’yı trolleyene kadar.

Avrupa ülkeleri arasında haksızlık olmasın diye paralara gerçekte var olmayan köprüler yaptırılması oldukça adil bir davranış gibi duruyordu. Böylece ülkeler “Küstüm, oynamıyorum.” yapmayacaktı.

Ancak Hollanda, “Ben bu oyunu bozarım!” dedi ve olaya el attı. Resimlerdeki köprülerin hepsinin gerçeğini bir bir yaptırdı!

Banknotlar, Avrupa’nın farklı dönemlerine gönderme yapıyor.

euro

Euro’ların arkasında, birbirinden farklı köprü görselleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu köprü görselleri, Avrupa kültür tarihinin dönemlerini ve mimarisini temsil ediyor. 

Avrupa’daki her bölgeye ayrı ayrı banknot tasarlanamayacağı için ülkeler arasında bir haksızlık olmaması adına, hayali resimler kullanılıyor. 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ ve 500€ değerindeki paraların üstünde Klasik Antik Çağ’ı, Roma dönemini, Gotik dönemi, Rönesans’ı, Barok’u ve Rokoko’yu görebiliyoruz.

Hollanda, bir ilke imza atarak 2013 senesinde kendi köprülerinin gerçek olmasını sağladı.

Hollanda köprü

Hollanda bir nevi diğer ülkeleri trolledi. Tasarımcı Robin Stam, köprüleri gerçeğe dönüştürmenin eğlenceli olabileceğini düşündü ve tasarımlarına başladı. Yedi köprünün her biri, özel yapım ahşap kaloplara boyalı beton dökülerek modellendi.

köprü

Yaratıcı tasarımcı, bu fikrini Avrupa Merkez Bankasına sundu ve epey beğenilerek onay aldı. Spijkenisser adındaki kasabaya, banknotlardaki hayali köprülerin gerçekleri yaptırıldı. Köprülerin renkleri de paraların rengindeydi! 26 Ekim 2011’de dönemin Güney Hollanda Kraliçesi temsilcisi Jan Franssen, açılışı yaptı.

2013’e kadar yapılmaya devam etti.

hollanda

Orijinallerinin şeklini ve rengini taşıyan köprülerden 200 ve 500’lük banknotları temsil edenler dışındakilerin hepsi, betondan yapıldı. En yeni yapılan 200 ve 500’lük ise çelikten.

“Bridges of Europe (Avrupa’nın Köprüleri)” adını taşıyan projenin tamamlanması için 1 milyon euro harcandı. Şu anda ise bölge ve köprüler, bisikletçilerin uğrak noktalarından.

Köprülerin temsil ettiği dönemler:

20 euro

  • Gri: Klasik dönem
  • Kırmızı: Roma dönemi
  • Mavi: Gotik
  • Turuncu: Rönesans
  • Yeşil: Barok ve Rokoko
  • Sarı: Sanayi dönemi
  • Mor: Modern dönem

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Hollanda'nın Hiç Türk Yaşamayan Bu Köyüne Neden "Türkiye" Adı Verilmiş?
İLGİLİ HABER

Dünyanın En Büyük Köprülerinden Tacoma Narrows Nasıl Oldu da Beşik Gibi Sallanarak Yıkıldı?
İLGİLİ HABER

Kıtaları Okyanuslar Üzerinden Köprülerle Bağlamak Mümkün mü? (Tabii Sınırsız Miktarda Paramız Olsaydı)

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
8
5
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
8
5
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler