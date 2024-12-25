Artan zam oranlarından etkilenen bir diğer konu da yüksek ses oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre yeni yılda evde yüksek ses yapanlara 11 bin 35 TL ceza kesilecek. Peki bu sesi neye göre ölçülüyor, hangi sesler gürültüye giriyor?

Evimizde oturmuş dinlenirken komşudan gelen yüksek sesli müzik ya da üst kattan gelen mobilya çekme sesi, geç saatte olunca huzur kaçıran bir gerçek. Türkiye’de yaşayan birçok insan için de bu oldukça tanıdık.

Ancak bu tarz rahatsızlıklar sadece komşular arasında kalmıyor, cebe de dokunan bir mesele hâlinde. Biz de konuya derinlemesine bir açıklık getirelim ki hem rahatsız eden hem de rahatsız olanı detaylıca bilgilendirelim. Malum 11 bin 35 TL, asgari ücretin yarısı!

Neye gürültü diyoruz ve gürültü nasıl ölçülüyor?

İstenmeye ve rahatsız edici sesler olarak tanımlanan gürültünün eşiği herkes için farklı olabilir ancak mevzu bahis olan hukuki düzenlemeler, bu rahatsızlığı objektif bir şekilde ölçmek için bilimsel verilere dayanıyor. Gürültünün ölçülmesinde ise desibel (dB) birimi kullanılıyor.

Peki hangi ses kaç desibel?

Fısıldamanın 20 dB olduğu kabul edilirken yüksek sesle konuşma 60, yüksek seste müzik dinleme 70 dB.

Düzenlemeye göre ise derecelendirilen ses aralıkları şöyle:

30-65 dB (I. Derece Gürültü): Rahatsızlık, sıkılma duygusu, konforsuzluk, kızgınlık, uyku bozukluğu, konsantrasyon.

65-90 dB (II. Derece Gürültü): Kalp atışının değişimi, solunum hızlanması, fizyolojik gürültü, beyindeki basıncın azalması.

90-120 dB (III. Derece Gürültü): Baş ağrısı, fizyolojik gürültü.

120-140 dB (IV. Derece Gürültü): İç kulakta bozukluk.

140 ve üstü dB (V. Derece Gürültü): Kulak zarının patlaması

80 dB çok gürültülü sesler olarak kabul edilse de apartman gibi toplu yaşam alanlarında 85 desibelin üzeri rahatsız edici ses olarak kabul ediliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de sesin süresi ve sıklığı. Bir kere çalan yüksek sesli bir kapı zili ceza kapsamına girmese de saatlerce devam eden yüksek sesli müzik giriyor.

Gürültü yapanlara hangi cezalar kesilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yeni düzenlemeye göre evlerde yapılan gürültüler için ciddi yaptırımlar söz konusu.

2025 itibarıyla uygulanacak ceza başında da belirttiğimiz gibi 11 bin 35 TL. Atölyelerde gürültü ihlali için 111,361 TL, fabrikalar ve şantiyeler için ise 334,297 TL ceza kesilecek.

Ayrıca suçun oluşması için kişinin sağlığının bozulmasına da gerek yok. Gürültünün insan sağlığını tehlikeye düşürmeye elverişli olması yeterli kabul ediliyor.

Saatleri de belirtelim ki zamanlamaya dikkat edin.

Mesai günler içerisinde 13.00 ila 15.00 arası, 19.00 ila 07.00 arası yüksek sesle müzik dinlemek, elektrik süpürgesi çalıştırmak ya da diğer gürültüye neden olabilecek faaliyetlerde bulunmak yasak.

Ancak genellikle bu kural 22.00 ve 07.00 arası kabul ediliyor. 22.00’den sonra sesli eğlenceler ciddi yaptırım nedeni. Bunun yanı sıra sürekli havlayan ve rahatsız edici duruma getiren evcil hayvanlar da şikâyet sebebi olabiliyor.

Özellikle mesai saatleri dışında yapılan matkap, çekiç gibi sesler de komşularınızı rahatsız edebilir ve bir anda kapıda yetkilileri görebilirsiniz.

Şikâyet süreci nasıl ilerliyor?

Gelelim asıl mevzuya. Nasıl şikâyet edeceğiz ya da nelerle karşılaşacağız? Öncelikle eğer gürültü dayanılmaz hâle geldiyse site yönetimi ve apartman yöneticisine durumu bildirerek işe başlayabilirsiniz.

Uyarılara rağmen ses devam ediyorsa polis ya da belediye zabıtasını arayarak şikâyet edebilirsiniz. Bu aşamada ses kaydı almanızın bir işe yaramayacağını da belirtelim.

Yetkililerin gelip ses ölçüm cihazlarıyla gürültü seviyesini belirlemesi gerekiyor ve cezai işlemler buna göre başlıyor.

Kimse komşularıyla kötü olmak istemez. İşte bu cezalarla başınızı derde sokmamak için dikkat etmeniz gereken birkaç ipucu:

Gece saat 22.00’den sonra televizyon ve müziğin sesini kısın.

Evinizdeki ağır mobilyaları taşırken halı kullanarak ses yalıtımı sağlayın.

Tamirat işlerini hafta içi mesai saatlerinde yapmaya özen gösterin.

Eğer parti ya da etkinlik düzenleyecekseniz, komşularınıza önceden bilgi verin.

Sadece cezalardan kaçmak değil aynı zamanda daha uyumlu bir toplumda yaşamak için bu kurallara uymanızda fayda var.

Bunları da inceleyebilirsiniz: