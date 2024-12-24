Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları belirlendi. İşte aslında hepimizi ilgilendiren o cezalar...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında işletmeye sahip olanlar ile araç sahibi olan vatandaşları ilgilendiren iki karar yayımlandı. "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" ve "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1)" ile 2025 yılında uygulanacak idari para cezası tutarları belirlendi.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar, bazı idari para cezalarının yeniden değerleme oranına göre yeniden hesaplanmasını kapsıyor. Bu bağlamda; az sonra bahsedeceğimiz cezalar, 2025 yılında yüzde 43,93 zamlı olacak. Düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

İşte 2025 yılında uygulanacak bazı idari para cezaları:

Ceza konusu Ceza tutarı Tescil davetine cevap vermemek 17.686 TL Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 35.416 TL Ticari işletmeye ilişkin işlemlerin ticaret unvanıyla yapılmaması 35.416 TL Ticari işletme için defter tutmamak 70.920 TL Ticari belgelerin kopyasını sağlamamak 70.920 TL Ticari işletme defteri için onay yaptırmamak 70.920 TL Ticari işletme defterinin ilgili mevzuata uygun olmaması 70.920 TL Usule aykırı envanter çıkarmak 70.920 TL Herhangi bir nedenden ötürü istenen belgeleri ibraz etmeyenler 70.920 TL Türkiye Muhasebe Standartlarına aykırı hareket etmek 70.920 TL Pay senedi bastırılmasına ilişkin bildirimde bulunmayanlar 138.498 TL Çevreyi kirletme cezası 6.923 TL Egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası 14.310 TL

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.