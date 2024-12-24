2025 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı, Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler!

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Bugün son dakika kararıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklanan 2025 yılı asgari ücretine komikli eleştirili bir dizi tepki geldi.

Haftalardır beklenen an geldi ve bugün gerçekleşen son toplantının ardından 2025 yılı asgari ücreti açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmî X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre 2025 yılı için yeni asgari ücret 22.104 TL oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücretin açıklanmasıyla sosyal medyada komikli tepkili bir dizi paylaşım yapıldı. Biz de sizler için açıklanan yeni asgari ücrete gelen tepkileri bir araya getirdik.

Yeni asgari ücrete uzmanlardan gelen tepkiler

Yeni asgari ücrete vatandaşlardan gelen tepkiler

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Peki siz açıklanan asgari ücretle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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