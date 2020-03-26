Koronavirüs sebebiyle mümkün olduğunca evlerimizde kalıyoruz. Ancak evde kaliteli zaman geçirmek için yapabileceğimiz şeyler sınırlı olduğu için telefonlarımızı elimize alıyoruz. Bir süre sonra hep aynı uygulamalar arasında geçiş yapmaktan da sıkılıyoruz. Bu sıkıntıyı bir nebze olsun dindirecek mobil uygulamaları derledik.

Korona virüsü ülkemizde de resmen görüldüğünden beri her türlü önlemi almamız için uzmanlar bas bas bağırıyor. Tabii ki bu tarz bir salgın durumunda alınabilecek en iyi önlem kendinizi karantinaya almanızdır. Buna teşvik için bazı büyük şirketler bile çalışanlarına evden çalışmalarını veya ücretli izin yapmalarını sağlıyor. (Biz de Webtekno olarak ofis yerine evden çalışanlar tarafındayız.)

Evde kendinizi karantinaya almak, belli bir süre sonra can sıkıntısına sebep olabiliyor. Oyun oynamak veya film/dizi izlemek gibi eğlence kaynakları da bir süre sonra bayma noktasına geliyor. Bu noktada kendinizi geliştirebileceğiniz faydalı şeyler yapmak daha güzel olabilir. Biz de bu listemizde sizler için evde kaldığınız süre boyunca faydalı vakit geçirebileceğiniz 10 mobil uygulamayı sıraladık.

Karantina Döneminde Faydalı Vakit Geçirebileceğiniz 10 Mobil Uygulama

Ablo

Words of Wonders

Busuu

Duolingo

TED

Milyoner

Ev Egzersizleri – Ekipmansız

Hızlı Beyin

Voscreen

Storytel: Sesli kitaplar

Ablo

Geliştiricisi: MassiveMedia

Puanı: 4,3 yıldız

Boyutu: 39 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Ablo, dünyanın dört bir yanından farklı insanlarla bağlantı kurup birebir sohbet edebileceğiniz bir sohbet uygulamasıdır. Karşı tarafın yazdıklarını Türkçe olarak okuyabilir, cevabınızı Türkçe olarak yazıp çevirerek gönderebilirsiniz. Hatta Ablo’da görüntülü aramaları da canlı olarak çevirebiliyorsunuz.

Ablo indir:

Words of Wonders

Geliştiricisi: Fugo Games

Puanı: 4,6 yıldız

Boyutu: 127 MB

İndirme sayısı: 50.000.000+

Words of Wonders, bir kelime bulmaca oyunu. Ancak kelime bulma eyleminden çok daha fazlasını barındırıyor. Her farklı bölümde dünyanın farklı bir bölgesine seyahat ediyorsunuz ve bölümü bitirdiğinizde o bölge ile ilgili ilginç bir bilgi öğreniyorsunuz. Oyunda bulamadığınız kelimeler için joker kullanabiliyorsunuz ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu jokerler jeton ile kullanılıyor ve jetonlar para ile satılıyor. Tabii oynayarak da kazanabiliyorsunuz ancak bu süreç zaman alıyor.

Words of Wonders indir:

Busuu

Geliştiricisi: Busuu

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 16 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Busuu, günde sadece 10 dakika pratik yaparak 12 farklı dilden birini öğrenmenize yarayan bir mobil uygulama. Bu 12 diller ise şöyle: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Çince, Arapça, Türkçe ve Lehçe. Hatta bu dilleri turistik veya iş amacıyla bile çalışmanız mümkün oluyor.

Busuu indir:

Duolingo

Geliştiricisi: Duolingo

Puanı: 4,7 yıldız

Boyutu: 12 MB

İndirme sayısı: 100.000.000+

Duolingo da farklı diller öğrenebileceğiniz başka bir uygulama. Özellikle 4,7 puanıyla dikkat çeken Duolingo uygulamasında başta İngilizce olmak üzere İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve birçok dili planlanmış dersler halinde işleyerek öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki öğrenmek kolay bir süreç değil ancak dikkatinizi verip uğraşırsanız gerçekten size fayda sağlayacaktır.

Duolingo indir:

TED

Geliştiricisi: TED Conferences LLC

Puanı: 4,7 yıldız

Boyutu: 18 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Eğitim kategorisinde yer alan TED mobil uygulaması için ‘konferansların Netflix’i’ diyebiliriz. Uygulamada bütün TED konuşmalarını veya konferansını Türkçe altyazılı bir biçimde izleyebilirsiniz. Aynı Netflix’teki gibi konuşmaları telefonunuza indirip çevrimdışı bir şekilde izlemeniz de mümkün. Bunların dışında uygulamada çeşitli kategorilerde podcast’ler de bulunmakta.

TED indir:

Milyoner

Geliştiricisi: Submarine Apps

Puanı: 4,3 yıldız

Boyutu: 24 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Milyoner uygulaması, uzun yıllardır televizyonlarda gördüğümüz ‘Kim 500.000/1.000.000 Milyon İster?’ yarışması formatının birebir telefona uyarlanmış hali. Bu oyunda vakit geçirdikçe genel kültürünüzü fazlasıyla geliştirebilir ve aynı zamanda eğlenebilirsiniz. Kesinlikle vakit kaybı olmayacaktır zira birçok bilgi ediniyorsunuz.

Milyoner indir:

Ev Egzersizleri – Ekipmansız

Geliştiricisi: Leap Fitness Group

Puanı: 4,8 yıldız

Boyutu: 16 MB

İndirme sayısı:

Ev Egzersizleri mobil uygulaması, tüm ana kas gruplarınız için günlük egzersiz rutinleri sunar. Günde sadece birkaç dakikada, evde kas yapabilir ve zinde kalabilirsiniz. Üstelik bir ekipmana da gerek kalmıyor zira uygulamadaki egzersizlerin tamamı kendi vücut ağırlığınız ile yaptığınız egzersizler. Spora başlamadan önce ısınmayı ve gerinme rutinlerinizi yapmayı unutmayın :)

Ev Egzersizleri – Ekipmansız indir:

Hızlı Beyin

Geliştiricisi: Andrei & Aleksandr Krupiankou

Puanı: 4,4 yıldız

Boyutu: 7,7 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Hızlı Beyin uygulaması, içerisinde çeşitli beyin egzersizleri bulunduran bir zeka oyunudur. Uygulamanın içerisinde matematiksel oyun, bulmaca, 2048 oyunu, tren konsantrasyonu, IQ testi, akıllı ve hızlı düşünme egzersizleri ve tepki hızı arttırıcı egzersizler bulunuyor. Özellikle çocuklarınız için oldukça faydalı bir uygulama.

Hızlı Beyin indir:

Voscreen

Geliştiricisi: Voscreen

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 4,9 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Voscreen uygulaması, diğer dil öğrenme uygulamalarından biraz farklı bir teknik kullanıyor. Ücretsiz bir şekilde indirip kullanabileceğiniz mobil uygulamada filmleri, müzik kliplerini, belgeselleri veya çizgi filmleri kısa videolar halinde izleyerek İngilizce öğreniyorsunuz. Bir dili öğrenirken en büyük gerekliliğin o dili ana dili olarak konuşan kişilerden duymak olduğunu göz önüne alırsak, Voscreen de boş zamanınız için oldukça faydalı bir uygulama.

Voscreen indir:

Storytel: Sesli kitaplar

Geliştiricisi: Storytel Sweden AB

Puanı: 4,2 yıldız

Boyutu: 16 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Storytel, belki de bu listedeki en faydalı uygulama diyebiliriz. Storytel bir sesli kitap uygulaması. Uygulamada binlerce kitabı gerek ünlü sanatçılar gerek profesyonel seslendirmeciler gerekse bilim insanları tarafından seslendirilmiş bir biçimde dinlemeniz mümkün. Uygulamada sınırsız olarak kitap dinleyebilmek veya indirip çevrimdışı olarak dinlemek için aynı Spotify veya Netflix gibi abone olmanız gerekiyor.

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