Mortal Kombat Komplete Edition Steam'den Kaldırıldı

Mortal Kombat Komplete Edition'ın Steam platformunda satışı durduruldu. Ayrıca yayıncı Warner Bros., oyunun PS3 sunucularının kapatıldığını açıkladı. Şirket şu an için oyunun neden kaldırıldığı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Warner Bros., Mortal Kombat Komplete Edition'ı sürpriz bir şekilde Steam platformundan kaldırdı ve PlayStation 3 sunucularını kapattı. Yayıncı, oyunun Steam'den neden kaldırıldığıyla ilgili açıklama yapmasa da sunucularla ilgili son durumu paylaştı.

Diğer yandan Warner Bros. yaptığı bir duyuruda, PS3'te Mortal Kombat'ın (2011) çevrimiçi çok oyunculu özelliklerine yaptıkları ağ değişikliği nedeniyle artık erişilemeyeceğini belirtti. Hikaye modu da dahil olmak üzere çevrimdışı oyun modlarına hala erişilebiliyor. Diğer yandan PS3, Xbox 360 ve Steam'deki Günün Mesajı (Message of the Day) özelliği de artık kullanılamayacak.

Oyunun Steam sayfasını ziyaret eden oyuncular, "Yayıncının talebi doğrultusunda Mortal Kombat Komplete Edition, artık Steam’de satılmamaktadır." bildirisiyle karşılaşıyorlar. Şirket Mortal Kombat Komplete Edition'ın neden kaldırıldığı hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı.

Mortal Kombat Komplete Edition'a halihazırda sahip olanlar çevrimdışı modları oynayabilecekler. Ancak yeni oyuncular oyunu satın alıp oynayamayacaklar. Oyunun kaldırılmasının Freddy Krueger lisansının sona ermesinden kaynaklandığını iddia eden bazı söylentiler var. Warner Bros, Mortal Kombat'ın yeni bir versiyonunun Steam'e dönüp dönmeyeceğini açıklamadı.