SuperPlanet, büyük bir heyecanla beklenen yeni mobil oyunu Evil Hunter Tycoon'u hem Google Play Store hem de App Store'da yayınladı. RPG türünde bir oyun olan Evil Hunter Tycoon, milyonlarca oyunseveri telefonlarına bağlayacak gibi görünüyor.

Bugünlerde insanlar hem kendilerini hem de sevdiklerini bu küresel COVID-19 salgınından koruyabilmek için evlerinden çıkmıyorlar. Vakitlerinin neredeyse tümünü evlerinin içerisinde geçirmek zorunda kalan insanlar, kendilerini oyalayacak arayışlar içerisindeler. Şimdi sizlere, severek oynayacağınız bir mobil oyundan bahsedeceğiz.

Geliştirdiği mobil oyunlarla tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaran SuperPlanet, bir süredir Google Play Store üzerinden önkayıt sistemine açtığı yeni oyunu Evil Hunter Tycoon'u hem Google Play Store hem de App Store üzerinden erişime açtı. Böylelikle oyunseverler, an itibarıyla Android telefonları ya da iPhone'ları üzerinden RPG türündeki bu oyunu deneyimleyebiliyorlar.

SuperPlanet, Evil Hunter Tycoon'u geliştirirken tüm detayları düşünmüş. Canavarlar tarafından harap edilmiş olan bir kasabayı kurtarabilmek için tüm sınırlarınızı zorlamanız gereken bu oyunda, karşınıza çıkacak canavarları yok etmeye çalışırken kasabadaki insanların refahını da yükseltmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca bu kasabayı kurtarmaya çalışırken tek başınıza alt edemeyeceğiniz canavarları yok edebilmek için avcılar yetiştirmeniz gerekecek.

Evil Hunter Tycoon'ın canavar avcıları, 4 sınıftan oluşuyor. Bu farklı sınıflar, farklı özelliklere sahipler ve süreç içerisinde gelişiyorlar. Avcıların gelişmesi, kasabanın yeni şefi olan sizler için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü avcıları geliştirdikçe hem daha çok sayıdaki canavarla başa çıkmak kolaylaşıyor hem de bu avcıların seviyelerini geliştirdikçe nadir olarak bulunan eşyaları elde etme imkanı yakalanıyor.

Evil Hunter Tycoon tanıtım videosu

Evil Hunter Tycoon, sadece canavar avcıları geliştireceğiniz bir oyun değil. Bu oyunda diğer oyuncularla karşı karşıya gelebileceğiniz PvP savaşlarına da katılabilecek, nadir eşyaları ele geçirmek için keşifler yapabilecek ve "Karanlık Lord"un göndereceği devasa canavarları alt etmeye çalışacaksınız.

SuperPlanet yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda tüm dünyaya hitap edecek bir oyun geliştirdiklerini ve tüm oyunseverlere en iyi deneyimi sunabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Eğer sizler de bu oyunu hemen indirip oynamaya başlamak isterseniz, aşağıda bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.