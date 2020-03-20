DOOM Eternal, Tüm Oyun Platformlarında Erişime Açıldı

Bethesda'nın uzun süredir gündemde olan yeni oyunu DOOM Eternal, erişime açıldı. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia üzerinden erişilebilen oyun, çok güçlü bir bilgisayar ve ciddi bir ödemeye ihtiyaç duyuyor.

Dünyanın en popüler oyun yayıncılarından bir tanesi olan Bethesda, bir süredir ID Software tarafından geliştirilen yeni oyunu DOOM Eternal ile gündemdeydi. Şirket, DOOM Eternal ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla oyunseverleri ciddi anlamda heyecanlandırmıştı. Şimdi beklenen gün geldi ve DOOM Eternal; PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Google Stadia için erişime açıldı.

DOOM, pek çok oyunseverin yakından tanıdığı bir oyun serisi. Serinin önceki oyunlarında doğaüstü varlıklara karşı savaş açmıştık ve bu varlıkları yok etmek için elimizden gelen her şeyi yapmıştık. DOOM Eternal'da da aynı şeyi yapıyoruz ve tek oyunculu bu oyunda karşımıza çıkan tüm yaratıkları yok etmeye çalışıyoruz.

Bethesda, kısa bir süre önce DOOM Eternal'ın sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Yapılan açıklamalar, pek çok oyunsever için sevindirici değildi çünkü bu oyunu yüksek kalitede oynamak isteyen oyunseverlerin, üst seviye bir bilgisayar sahibi olması gerekiyor. Ancak DOOM Eternal'ın Google Stadia için de sunulmuş olması, Google Stadia'dan faydalanan oyunseverlere rahat bir nefes aldıracak.

Kısa bir süre önce hem AMD hem de Nvidia, ekran kartları için sürücü güncellemeleri yayınladı. Bu güncellemeler, sistemi destekleyen oyunseverler için benzersiz bir DOOM Eternal deneyimi yaşatmayı amaçlıyordu. Peki bilgisayarınız destekliyorsa DOOM Eternal'a sahip olmak için ne kadar ödeme yapacaksınız? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabına bakalım.

Eğer bilgisayarınız üzerinden DOOM Eternal oynamak istiyorsanız Steam aracılığıyla oyunu satın almanız ve 199 TL ödeme yapmanız gerekiyor. PlayStation 4 sahipleri ise oyuna sahip olmak için PlayStation Store'a erişecekler ve 469 TL ödeme yapacaklar. Xbox One sahibi oyunseverler de DOOM Eternal için Microsoft Store'a erişecekler ve 470 TL ödeme yapmak durumunda olacaklar.