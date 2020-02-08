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Zamanla Adeta Evrim Geçiren 5 Efsane Oyun Karakteri

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Oyuncuların yıllardır severek oynadığı oyun serilerinde yer alan efsane karakterlerin birçoğu, yıllar içerisinde tasarım anlamında adeta evrim geçirdi. Gelin, son hâliyle görenleri şaşırtan beş oyun karakterine birlikte bakalım.

Yıllardır oynadığımız efsane oyun serilerinde muhteşem karakterlerle tanıştık fakat bazı karakterler var ki oluşturuldukları ilk zamanlarda yeterli teknoloji olmadığından kağıttan yapılmış bir obje gibi duruyorlardı.

Teknoloji ilerledikçe unutulmaz serilerde yer alan efsane karakterler de kendilerine şekil buldu ve zaman içerisinde gerçekten de öte bir hale büründü. Gelin, geçmişten günümüze grafiksel anlamda en fazla değişikliğe uğramış beş efsane karaktere bir bakalım:

Lara Croft (Tomb Raider)

lara croft

Bu listemize elbette en sevilen oyun serilerinden birinde yer alan ve gerçekten de evrimi tokatlayan bir karakterle başlamasak olmazdı. Kaşifimiz olan Lara Croft, seri boyunca kutu gibi kafası ve çirkef gözüken tipinden kurtulmaya ant içmiş şekilde evrildi. Lara Croft’un günümüzdeki haliyse ortada: Hanım hanımcık, düşmanlarını bezdiren bir karakter. 

Scorpion (Mortal Kombat)

scorpion

Dövüş oyunlarının efsanelerinden Mortal Kombat’ta tüm karakterler evrilse de bu noktada Scorpion’a odaklanacağız. Çünkü kendisi Mortal Kombat’ın yüzü olarak tanımlanabilir. Birçok açıdan Scorpion’ın betimleyici dış görünümü 1992 yılından bu yana korundu.

Scorpion’ın görünümü korunsa da bu görünüme katılan boyutlar, karakterimizin dış görünüşünü muhteşem bir şekilde yansıtmaya başladı. Başlarda piksel piksel yapıya sahip olan Scorpion şimdi neredeyse gerçek gibi gözüken bir yapıya sahip.

William ‘BJ’ Blazkowicz (Wolfenstein)

blazkowicz

FPS oyunlarının atası Wolfenstein’ın başkarakteri William ‘BJ’ Blazkowicz bu listede olmasaydı zaten şaşırırdık. 1992 yılında köşeli çenesiyle, mavi gözleriyle ve mavi saçıyla fazla basit bir şekilde karşımıza çıkan Blazkowicz, serinin özellikle son oyunlarında insan haline bürünmeye başladı.

Leon S. Kennedy (Resident Evil)

leon s. kennedy

Oyuncuların en sevdiği seriler arasında yer alan Resident Evil’daki Leon S. Kennedy, evrimi tam anlamıyla yaşamış karakterlerden birisi. Başlarda normal bir polis olarak karşımıza çıkan Leon, özellikle geçtiğimiz sene çıkan Resident Evil’da Eduard Badaluta isimli modelin oyuna yansıtılmış hali olarak önümüze sunuldu.
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Solid Snake (Metal Gear)

solid snake

Günümüzde pek çok oyun karakteri hatırlansa da Solid Snake’in yeri her oyuncuda ayrıdır. Snake, yıllar içinde bir kağıt parçasından bir insana dönüşmüş olsa da o kağıt parçasında ince ince görülen tüm detayları korumuş durumda. 1987’den bu yana bize kendini sevdiren Snake’i daha da fazla görmek için can atıyoruz.

Kaynak : https://gamingbolt.com/5-biggest-graphical-evolutions-of-famous-video-game-characters
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