NVIDIA’nın Bulut Tabanlı Oyun Sistemi GeForce Now Çıktı

NVIDIA’nın beklenen bulut tabanlı oyun sistemi sonunda beta sürecini tamamlayarak tüm kullanıcılara açıldı. Şirket, NVIDIA GeForce Now’ın kayıtlarını açtı ve iki farklı üyelik seçeneği sundu.

Gelecekte birçok oyuncuyu yüksek performanslı bilgisayar satın almaktan kurtaracak teknoloji, adım adım hayatımıza girmeye başladı. Bulut tabanlı oyun sistemlerinden biri olan NVIDIA GeForce Now, bugünden itibaren beta sürecinden çıkarak tüm kullanıcılara açıldı.

NVIDIA GeForce Now, içinde bulundurduğu sayısız oyunu platforma üye olan tüm kullanıcılara açtı. Platforma üye olan kullanıcılar, dilerlerse herhangi bir ücret ödemeden bulut sistemi üzerinden oyunlarını oynayabilecekler. Elbette ücretsiz üyeliğe sahip olacak oyuncuların ücret verenlerden bir farkı bulunacak.

NVIDIA GeForce Now'da iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor:

NVIDIA GeForce Now, Free (Ücretsiz) ve Founders (Kurucular) olmak üzere iki farklı üyelik seçeneğine sahip. Free üyeliği, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmezken Founders üyeliği, şu anda indirimli olarak 12 ay boyunca 5,49 Euro (yaklaşık 36 TL) ücret talep ediyor.

NVIDIA GeForce Now’da ücretsiz paketi seçen kullanıcılar, bulut sistemine standart erişim sağlayabiliyor, yani sistemde sıra varsa bu sırayı beklemeleri gerekiyor. Ayrıca ücretsiz kullanıcılara yalnızca 1 saatlik süre tanıtıyor. Öte yandan Founders paketinde muhteşem özellikler kullanıcıları bekliyor.

NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun platformunda Founders üyeliğini seçen kullanıcılar, oyunlara öncelikli erişim sağlayabiliyorlar, yani sıra beklemeden dilediği an oyun oynayabiliyorlar. Bununla birlikte kullanıcılar, NVIDIA’nın RTX teknolojisini kullanabiliyor ve süre konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyor.

90 günlük ücretsiz deneme imkânı:

Bununla birlikte NVIDIA GeForce Now’ın Founders üyeliğini seçen kullanıcılar 90 gün boyunca hiçbir ücret ödemiyor. Üç aylık deneme sürecinin ardından hizmeti devam ettirmek isteyen kullanıcılar, NVIDIA’nın kampanyalı fiyat tarifesine göre ücret ödeyerek hizmet almaya devam ediyor.

NVIDIA GeForce Now’ı hemen denemek isterseniz bu bağlantıya tıklayarak NVIDIA’nın programını indirebilirsiniz. NVIDIA GeForce Now; Windows, macOS, NVIDIA Shield ve Android platformlarına destek veriyor. Uygulamayı Android cihazınıza kurmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Önemli not: Listelenen oyunları oynamak için bu oyunları daha önceden Steam gibi satış platformlarında satın almış olmanız gerekiyor. NVIDIA GeForce Now’da ‘Oyna’ seçeneğine bastıktan sonra sizden bu oyuna sahip olduğunuz bir hesaba giriş yapmanız isteniyor.