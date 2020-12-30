Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve çok yakında yayın hayatına başlayacak olan Türkiye’nin yeni dijital yayın platformu Exxen, pek çok iddialı dizi, film ve program ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Birçok Youtuber ve ünlü ismin de yer aldığı, Exxen’de yayınlanacak tüm dizi, film ve programları listeledik.

Birkaç ay önce duyurusu yapılan ve büyük heyecan yaratan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlıyor. Acun Ilıcalı tarafından kurulan platformda ne tür dizi ve programların yayınlanacağı en merak edilen konulardan biriydi. Exxen dijital platformunda izleyicilerin beğenisine sunulacak pek çok yapım açıklandı, elbette ilerleyen dönemde karşımıza sürpriz yapımlar da çıkacak.

Exxen üzerinden izleyebileceğimiz yapımlar arasında orijinal yapım diziler, ünlü isimlerin rol aldığı diziler ve pek çok ünlü Youtuber tarafından sunulacak olan programlar yer alıyor. Exxen dijital yayın platformunda internet dünyasına adapte olmuş, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalı TV 8’de var olan yayından daha farklı yapımlar sunulacağı ve Türk izleyicisinin izleme alışkanlıklarının bu yeni platforma yönlendirileceği düşünülüyor.

Exxen hakkındaki tüm detayları derlediğimiz video:

Exxen'in fiyatı ne kadar olacak?

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı detaylara göre Exxen'in fiyatı aylık 9,90 TL olarak belirlendi. Üyelikler Exxen'in yayın hayatına başlayacağı 1 Ocak 2021'den itibaren açılabilecek.

Exxen dizileri ve programları:

1 Ocak 2021’de yayınlanacaklar; Konuşanlar Gibi Fight Club İşte Bu Benim Masalım Şeref Bey Hükümsüz Master Chef Junior TolgShow Filtresiz

Yayın tarihi açıklanmayanlar; Sihirli Annem Zeynep Bastık ve Konukları Kirli Çamaşırlar Garaj Exxen Akıl Oyunları Öğrenci Evi Kral Şakir Katarsis Yetiş Zeynep Ayak Tenis Vahşi Şeyler O Adam Oldun Mu? Nasıl Zayıflarım? Astrolojik Şifreler Sürprizimiz Var Şanslı mı Şanssız mı? Buraların Yabancısıyız Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları Alper Rende ile Kaçış Sesli Güldüm 2008 Milli Takım Hikayesi Süper 1 Takım Survivor Seçmeler No Limit Rol Kes @EnesArıkan



Hasan Can Kaya ile Konuşanlar:

Sunucu: Hasan Can Kaya

Tür: Komedi

YouTube’da kendine hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşturan Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programı hem eski hem de yeni bölümleriyle Exxen’de olacak. Program komediyi uzakta değil, insanların hayatlarında arıyor.

Gibi: Skeç skeç komedi…

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç

Tür: Komedi

Sevilen komedi oyuncuları Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın başrolünde olduğu Gibi dizisi, birçok farklı skeçten oluşan bir komedi serisi olacak. Oyuncular “gibi” yaparken, seyircileri kahkahaya boğacaklar.

Tansiyonu yüksek program: Fight Club

Sunucu: Bilgehan Demir

Tür: Reality Show

11 profesyonel dövüşçü bir evde kampa giriyor ve heyecan dolu maçlarda birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Dövüş sporu maçlarının efsane sunucusu Bilgehan Demir’in sunucusu olduğu Fight Club, platformdaki tansiyonu en yüksek program olacak gibi görünüyor.

Herkesin bir hayali var: İşte Bu Benim Masalım

Oyuncular: Aleyna Tilki, Cemal Can Seven, Merve Sevin

Tür: Gençlik, Komedi

Lisede geçen bir gençlik dizisi olan İşte Bu Benim Masalım, müzik yarışmasına hazırlanan ama sahne korkusu olan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Elbette, lisede olmanın gençlerde yaratmış olduğu tüm duygular da bu hikayenin keyifli süsleri oluyor.

Usta oyuncular geçidi: Şeref Bey

Oyuncular: Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı

Tür: Komedi, Dram

Her biri birbirinden ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şeref Bey dizisinin yönetmeni, Leyla ve Mecnun dizisinin de yönetmeni olan Onur Ünlü. Dizinin senaryo danışmanı ise Ali Atay.

Engellenebilir her ölüm cinayettir: Hükümsüz

Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy

Tür: Suç, Dram

Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ünlü isim Ömer Faruk Sorak’ın olduğu Hükümsüz, ülkemizin kanayan yarası olan kadın cinayetlerini konu alan, dikkat çeken Exxen yapımlarından bir tanesi.

Minik aşcıların yarışı: Master Chef Junior

Sunucular: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna

Tür: Reality Show

Tüm dünyada ve ülkemizde sevilen yemek yarışma programı Master Chef’in çocuk versiyonu olan Master Chef Junior’da, minik ellerin hazırladığı lezzetli yemeklerin eğlenceli mücadelesini izleyeceğiz.

Özlediğimiz program: TolgShow Filtresiz

Oyuncu: Tolga Çevik

Tür: Komedi

Uzun yıllardır pek çok farklı televizyon kanalında yayınlanan, dünyanın en özel formatlarından biri olan TolgShow Exxen’de. Tolga Çevik’in başrolünde olduğu yapım, başlığındaki Filtresiz ibaresi ile dikkat çekiyor.

Fantastik dünyanın kapıları yeniden açılıyor: Sihirli Annem

Oyuncular: Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nisa Sofiya Aksongur

Tür: Komedi, Fantastik

2000’li yılların sevilen fantastik dizisi Sihirli Annem’in yeniden yapımı olan dizinin anlattığı, sihirli güçlere sahip bir perinin insanların dünyasında bir aile kurması ile başlayan hikayede aile, arkadaşlık ve sevgi teması işleniyor.

Zeynep Bastık ve Konukları ile müzik dolu eğlence

Sunucu: Zeynep Bastık

Tür: Müzik

Son yılların en gözde şarkıcılarından olan ve yaptığı cover eserlerle dikkat çeken Zeynep Bastık, müzik dolu bir program ile Exxen’de karşımıza çıkıyor. Pek çok ünlü konuğun ağırlanacağı programda, kulaklarımızın pasının silineceğine kesin gözüyle bakabiliriz

Gizli saklı yok: Kirli Çamaşırlar

Sunucu: Orkun Işıtmak

Tür: Reality Show

Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak’ın sunucusu olduğu Kirli Çamaşırlar programında, her bölüm bir ünlü konuk olarak ağırlanacak ve kimsenin daha önce sormaya cesaret edemediği sorulara cesur yanıtlar aranacak.

Araba tutkunlarına özel: Garaj Exxen

Sunucular: Doğan Kabak, Ferhat Albayrak

Tür: Reality Show

Tutkunu olduğumuz arabalardan, görmeyi hayal bile edemediğimiz lüks araçlara kadar her şey Garaj Exxen’de olacak. Program, her bölümde bir sürprizle seyircilerin karşısına çıkacak.

İlizyonistler ile Akıl Oyunları:

Sunucular: Kıvanç & Burak

Tür: Reality Show

İlk kez Yeteneksizsiniz programlı ile tanıdığımız ilizyonist kardeşler Kıvanç ve Burak, yeni bir program ile Exxen’de seyirci karşısına çıkıyorlar. Programda hem bilimden ve hem de ilizyondan yararlanan kardeşler, her bölümde seyirciyi şaşırtacak şovlara imza atacaklar.

Öğrenci Evi ile gençlik heyecanları:

Oyuncular: Bertan Asllani, Samet Kaan Kuyucu, Sude Zülal Güler

Tür: Komedi, Gençlik, Romantik

Exxen’in diğer bir gençlik dizisi olan Öğrenci Evi, aynı evde yaşayan ama birbirleri ile hiçbir ortak noktaları olmayan dört öğrenci üzerinden üniversite hayatını, gençlik heyecanlarını ve tatlı aşk hikayelerini anlatıyor.

Çocuklar özel Kral Şakir:

Tür: Çocuk, Animasyon

Yıllardır çizgileriyle hepimizi kendine hayran bırakan Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu Kral Şakir ve arkadaşları yepyeni maceralar ile Exxen’e geliyor. Yalnızca çocuklar değil, yetişkinler de bu maceralara katılmak isteyecekler.

Herkesin bir hikayesi var: Katarsis

Sunucu: Gökhan Çınar

Tür: Reality Show

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ve YouTube’da kendine hatrı sayılır bir hayran kitlesi toplayan Katarsis programı Exxen’e geliyor. Programda, insanların hiç bilinmeyen yönleri ve merak edilen hikayeleri mercek altına alınıyor.

Yetiş Zeynep: 6 çocuk 1 Zeynep

Oyuncular: Aslı Bekiroğlu, Keremcem, Ece Dizdar

Tür: Komedi

6 haylaz çocuk ve tam ortalarına düşmüş üniversite öğrencisi bir kız. Sonuç, elbette keyifle izlenecek eğlenceli bir komedi.

Ustalar tekrar sahada: Ayak Tenis

Tür: Spor

Futbol dünyasının usta isimleri Ayak Tenis programı ile yeniden sahalara dönüyorlar. Sahada Tuncay Şanlı, Albert Riera, Pascal Nouma ve Yattara gibi futbol dünyasının efsane isimlerini tekrar göreceğiz.

Evlilik suç ortaklığıdır: Vahşi Şeyler

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan

Tür: Aksiyon, Komedi, Romantik

Vahşi Şeyler, aşkın hiç görmediğimiz yanlarını seyirciye anlatmaya geliyor. Sevilen isimlerin başrolünde olduğu dizi evlilik ve aşk kavramlarını aksiyon ve komedi dolu bir hikaye ile anlatıyor.

Adım adım Youtuber olmak: O Adam Oldun Mu?

Sunucular: Ali Biçim, Mesut Can Tomay

Tür: Reality Show

YouTube’da kendilerine hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşturan iki Youtuber Ali Biçim ve Mesut Can Tomay Exxen’e geliyor. Programda, Youtuber olmak üzerine eğlenceli sohbetler sizi bekliyor.

İstenmeyen kilolarla mücadele: Nasıl Zayıflarım?

Sunucu: Çağan Atakan Arslan, Türev Uludağ

Tür: Reality Show

Çağan Atakan Arslan ya da bildiğimiz adıyla Avatar Atakan, Şef Türev Uludağ’ın hayalindeki kiloya ulaşmasına yardımcı oluyor. Fakat bu yardımcı olma serüveni biraz sert geçecek gibi görünüyor.

Astrolojik Şifreler ile burçlar hakkında her şey:

Sunucular: Hande Kazanova, Dinçer Güner

Tür: Reality Show

Astroloji tutkunlarını Exxen platformuna kilitleyecek Astrolojik Şifreler programında, astroloji ve burçlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi Hande Kazanova ve Dinçer Güner anlatıyor.

Acun Ilıcalı'nında sunucularından olduğu Sürprizimiz Var:

Sunucular: Acun Ilıcalı, Alp Kırşan, Esra Eron

Tür: Reality Show

Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron kapınızı çalıyor ve hayallerinize dokunuyor. Sürprizimiz Var programında insanlar çok mutlu oluyor.

Orkut Işıtmak'ın bir diğer programı Şanslı mı Şanssız mı?

Sunucu: Orkun Işıtmak

Tür: Reality Show

Sevilen Youtuber Orkun Işıtmak, Şanslı mı Şanssız mı? programında sıra dışı özelliklere sahip kişileri konuk alıyor ve bu özelliklerin onların hayatında ne gibi değişiklikler yaptığını soruyor.

YouTube'un ve Türkiye'nin en popüler yabancılarından: Buraların Yabancısıyız

Sunucular: Çabi, Joel Moriasi, Michele Cedolin, Louis Stotesbery

Tür: Reality Show

Türk kültürünü öğrenmeye çalışan dört yabancı Çabi, Joel Moriasi, Michele Cedolin ve Louis Stotesbery şehir şehir ülkemizi geziyor ve hem bizim kültürümüzü öğreniyor hem de kendi kültürlerini bizimle paylaşıyorlar.

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları

Sunucu: Tugay İnanoğlu

Tür: Reality Show

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ile sevimli hayvan dostlarımızın dünyasına giriyoruz ve belki daha önce hiç görmediğimiz özelliklerine şahit oluyoruz.

Kaçış oyunlarını sevenler için Alper Rende ile Kaçış

Sunucu: Alper Rende

Tür: Reality Show

Sevilen Youtuber Alper Rende’nin sunucusu olduğu bu macera dolu yarışmada, 10 yarışmacının heyecan dolu kaçış hikayelerini izleyeceğiz.

Çocukların eğlenceli skeçleri ile Sesli Güldüm

Oyuncular: Ezo Sunal

Tür: Komedi

Daha önce Güldüy Güldüy Show’da çocukların başrolünde olduğu komedi skeçleri ile karşımıza çıkan Ezo Sunal, Exxen için hazırladığı benzer bir format ile karşımıza çıkıyor ve geleceğin starlarını bugünden izleme şansı yakalıyoruz.

2008 Milli Takım Hikayesi

Tür: Belgesel

Hangimiz unutabiliriz 2008 Avrupa Şampiyonası maceramızı. Türk milli futbol takımımızın 2008 yılında tüm dünyayı kendine hayran bıraktığı muhteşem mücadelesinin hikayesini bilinmeyen yönleriyle 2008 Milli Takım Hikayesi belgeselinde izliyoruz.

Çocuklar için aksiyon dolu bir animasyon: Süper 1 Takım

Tür: Animasyon, Komedi, Aksiyon

Yıllardır çizgileriyle hepimizi kendine hayran bırakan Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu Süper 1 Takım tüm eğlencesi ile geliyor. Birce, Birol, ayı, tavuk ve robottan oluşan Süper 1 Takım’ın aksiyon dolu keyifli maceraları Exxen’de.

Exxen'e özel yayınlanacak: Survivor Seçmeler

Tür: Reality Show

Dünyanın en zor yarışması olarak kabul edilen ve ülkemizde severek izlenen Survivor yarışmacılarının hikayeleri Survivor Seçmeler programında anlatılıyor.

Ekstrem sporları sevenler için No Limit:

Tür: Spor

Extreme sporlarının tansiyonu yüksek dünyasını sevenleri Exxen platformuna kilitleyecek program No Limit ile heyecan bir an olsun dinmiyor.

Şaka programlarını özleyenler için Rol Kes:

Sunucular: Anıl Tetik, Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli

Tür: Komedi

Anıl Tetik, Toygan Avanoğlu ve Ege Kökenli izleyenleri kahkahaya boğacak bir şaka programı ile Exxen’de. Programda, zorlu challengelar ve komik şakaların keyifli dünyasında kaybolacaksınız.

@EnisArıkan

Sunucu: Enis Arıkan

Tür: Komedi

Sevilen oyuncu ve Instagram fenomeni Enis Arıkan, izleyiciyi kahkahaya boğacak bir program ile Exxen’de. Program, Exxen’den bol kahkaha garantisi ile yayınlanıyor.

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak dijital yayın platformu Exxen üzerinden yayınlanacak dizi, film ve programlar şimdilik bu kadar ancak yakın zamanda yeni yapımların da duyurulması bekleniyor. Exxen yapımları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.