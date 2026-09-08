Eylül 2026 Alfa Romeo fiyat listesi açıklandı. Güncel listede Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale Hybrid modelleri yer alıyor.

Alfa Romeo, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Listeye göre Türkiye'deki güncel ürün gamında kompakt SUV sınıfındaki Junior ailesi ile Tonale modeli yer alıyor. Junior Elettrica tamamen elektrikli yapısıyla öne çıkarken Junior Ibrida ve Tonale, hibrit motor seçenekleriyle listede bulunuyor.

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Bu içerikte Alfa Romeo’nun Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Alfa Romeo fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Junior Elettrica 2.474.300 TL Junior Ibrida 2.668.200 TL Tonale Hybrid 175 4.247.400 TL

Junior Elettrica fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Elektrik Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2 2.474.300 TL

Junior Elettrica, Alfa Romeo'nun kompakt SUV sınıfındaki tamamen elektrikli modeli olarak ürün gamında yer alıyor. Sportif tasarım anlayışını elektrikli sürüş teknolojisiyle bir araya getiren model, özellikle şehir içinde kompakt bir SUV kullanmak isteyenlere alternatif oluşturuyor.

Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+ Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+

Junior Ibrida fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzinli Hibrit Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2 2.668.200 TL

Junior Ibrida, Junior ailesinin benzinli hibrit motor seçeneğine sahip versiyonu olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman ve Speciale+ donanımıyla listelenen model, elektrik destekli kullanım karakterini kompakt SUV formuyla sunuyor.

Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+ Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+

Tonale fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzinli Hibrit Speciale DCT Otomatik, 4x2 4.247.400 TL

Tonale, Alfa Romeo'nun ürün gamındaki daha büyük SUV modeli olarak konumlanıyor. Geniş gövdesi, SUV karakteri ve markanın sportif tasarım anlayışını koruyan model, Eylül 2026 listesinde hibrit motor ve otomatik şanzımanla sunuluyor.

Tonale opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Brera Kırmızı 60.000 TL Speciale

Kaynak: Alfa Romeo