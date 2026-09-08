Alfa Romeo, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Listeye göre Türkiye'deki güncel ürün gamında kompakt SUV sınıfındaki Junior ailesi ile Tonale modeli yer alıyor. Junior Elettrica tamamen elektrikli yapısıyla öne çıkarken Junior Ibrida ve Tonale, hibrit motor seçenekleriyle listede bulunuyor.
Bu içerikte Alfa Romeo’nun Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Alfa Romeo fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Junior Elettrica
|2.474.300 TL
|Junior Ibrida
|2.668.200 TL
|Tonale Hybrid 175
|4.247.400 TL
Junior Elettrica fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Elektrik
|Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2
|2.474.300 TL
Junior Elettrica, Alfa Romeo'nun kompakt SUV sınıfındaki tamamen elektrikli modeli olarak ürün gamında yer alıyor. Sportif tasarım anlayışını elektrikli sürüş teknolojisiyle bir araya getiren model, özellikle şehir içinde kompakt bir SUV kullanmak isteyenlere alternatif oluşturuyor.
Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan
|40.000 TL
|Speciale+
|Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı
|40.000 TL
|Speciale+
Junior Ibrida fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli Hibrit
|Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2
|2.668.200 TL
Junior Ibrida, Junior ailesinin benzinli hibrit motor seçeneğine sahip versiyonu olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman ve Speciale+ donanımıyla listelenen model, elektrik destekli kullanım karakterini kompakt SUV formuyla sunuyor.
Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan
|40.000 TL
|Speciale+
|Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı
|40.000 TL
|Speciale+
Tonale fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli Hibrit
|Speciale DCT Otomatik, 4x2
|4.247.400 TL
Tonale, Alfa Romeo'nun ürün gamındaki daha büyük SUV modeli olarak konumlanıyor. Geniş gövdesi, SUV karakteri ve markanın sportif tasarım anlayışını koruyan model, Eylül 2026 listesinde hibrit motor ve otomatik şanzımanla sunuluyor.
Tonale opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Brera Kırmızı
|60.000 TL
|Speciale
Kaynak: Alfa Romeo