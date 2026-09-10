Chery’nin Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde TIGGO8, TIGGO7 ve TIGGO7 Comfort modelleri listeleniyor.

Chery, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın SUV ürün gamında yer alan TIGGO8, TIGGO7 ve TIGGO7 Comfort modelleri bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Chery’nin Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan fiyat bilgilerini inceliyoruz. Listede kampanyalı fiyat ya da opsiyon bedeli yer almadığı için ilgili alanlar tabloda “-” olarak gösterildi. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Chery fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı TIGGO8 2.920.000 TL - TIGGO7 2.620.000 TL - TIGGO7 Comfort 2.220.000 TL -

TIGGO8 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145hp Prestige 7DCT 2.920.000 TL -

Chery TIGGO8, markanın daha büyük bir SUV seçeneği olarak konumlanıyor. Model, 1.6 TGDI motor ve 7DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Chery’nin Türkiye açıklamasına göre bu motor 145 HP güç ve 275 Nm tork üretiyor.

TIGGO8 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145 HP Comfort 7DCT 2.220.000 TL - 1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x2 7DCT 2.620.000 TL - 1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x4 7DCT 2.720.000 TL -

Chery TIGGO7, Eylül 2026 fiyat listesinde Comfort, Prestige 4x2 ve Prestige 4x4 olmak üzere üç farklı versiyonla bulunuyor. Prestige donanımıyla sunulan modelde 4x2 ve 4x4 seçeneklerinin bulunması, farklı kullanım beklentilerine yönelik alternatif oluşturuyor.

TIGGO7 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Chery Türkiye