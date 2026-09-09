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Eylül 2026 Ford Fiyat Listesi: Puma ST'ye 254 Bin TL Zam!

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Ford, Eylül 2026 fiyat listesini açıkladı. Capri, Explorer, Puma, Puma Gen-E, Kuga ve Tourneo Courier Journey modellerinin güncel fiyatlarının yer aldığı listede, Puma Gen-E'nin kampanyalı fiyatı da dikkat çekiyor.

Eylül 2026 Ford Fiyat Listesi: Puma ST'ye 254 Bin TL Zam!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Ford, Eylül 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Listede Capri, Explorer, Puma ST, Puma Gen-E, Kuga, Puma ve Focus modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Ford’un Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Eylül 2026 Ford Fiyat Listesi: Puma ST'ye 254 Bin TL Zam!
Ford Capri
Ford Explorer
Ford Puma
Ford Puma Gen-e +2

Ford fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Capri 3.211.600 TL -
Explorer 2.232.300 TL -
Puma ST 2.869.900 TL TL -
Puma Gen-E 2.158.700 TL 1.936.900 TL
Kuga 2.780.900 TL -
Puma 2.238.900 TL -

Capri fiyatları - Eylül 2026

Ford Capri

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.211.600 TL -
140 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.371.600 TL -
250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.330.000 TL -

Ford Capri, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Premium donanım seviyesiyle sunulan modelde 125 kW, 140 kW ve 250 kW AWD olmak üzere üç farklı elektrikli güç seçeneği bulunuyor.

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Capri opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Renk 12.700 TL
Özel Renkler 32.400 TL
21' Alüminyum Alaşımlı Jant 31.800 TL
Isı Pompası 139.600 TL
Sürüş Destek Paketi Premium 114.200 TL
B&O Ses Sistemi Premium 40.500 TL

Explorer fiyatları - Eylül 2026

Ford Explorer

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
125 kW, Elektrik Select, SUV, Otomatik 2.232.300 TL -
140 kW, Elektrik Select, SUV, Otomatik 2.298.900 TL -
125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 2.457.300 TL -
140 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.104.800 TL -
250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.217.200 TL -

Ford Explorer, markanın elektrikli SUV ürün gamında farklı donanım ve güç seçenekleriyle konumlanıyor. Eylül 2026 listesinde Select ve Premium versiyonları bulunan model, 125 kW ve 140 kW seçeneklerinin yanında 250 kW AWD versiyonla da satışa sunuluyor.

Explorer opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı) 25.600 TL
21' Alüminyum Alaşımlı Jant 25.600 TL
Isı Pompası 112.600 TL
Sürüş Destek Paketi Select 107.500 TL
Sürüş Destek Paketi Premium 92.100 TL
B&O Ses Sistemi Premium 32.700 TL
Metalik Renk 10.300 TL

Puma fiyatları - Eylül 2026

Ford Puma

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit ST, SUV, 7 İleri Otomatik 2.238.900 TL -
1.0L EcoBoost 155 PS, Benzin/Hibrit ST-Line X, SUV, 7 İleri Otomatik 2.615.600 TL -

Ford Puma, kompakt SUV sınıfında yer alan ve benzin/hibrit motor seçenekleriyle sunulan modellerden biri. Eylül 2026 listesinde Titanium ve ST-Line X olmak üzere iki donanım seçeneği bulunuyor.

Puma ST opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Boya (Akik Siyah & Kurşun Gri) 28.600 TL
Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Ada Mavisi) 53.900 TL
16'' Çelik Stepne 5.700 TL
Açılabilir Panoramik Cam Tavan - ST-Line X 74.600 TL
Titanium Teknoloji Paketi 81.800 TL

Puma Gen-E fiyatları - Eylül 2026

Ford Puma Gen-e

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
123 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 2.158.700 TL -

Puma Gen-E, Puma ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Premium donanımıyla sunulan modelin tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 2.158.700 TL olurken, güncel kampanyalı fiyatı 1.936.900 TL seviyesinde bulunuyor.

Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Açılabilir Panoramik Cam Tavan 46.000 TL

Kuga fiyatları - Ağustos 2026

Ford Kuga

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Titanium, SUV, 8 İleri Otomatik 2.780.900 TL -
1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Active X, SUV, 8 İleri Otomatik 3.163.300 TL -
1.5L EcoBoost 186PS, Benzin ST-Line X, SUV, 8 İleri Otomatik 3.455.000 TL -

Ford Kuga, markanın SUV ürün gamında benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla listeleniyor. Titanium, Active X ve ST-Line X donanım seçenekleriyle sunulan model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentisini birlikte değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.

Kuga opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Boya 27.800 TL
Özel Renk 52.600 TL
Kış Paketi 37.100 TL

Tourneo Courier Journey fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L EcoBoost 125 PS, Benzin Deluxe, 6 İleri Manuel 2.745.700 TL -
1.0L EcoBoost 125 PS, Benzin Titanium, 7 İleri Otomatik 3.270.400 TL -

Ford Tourneo Courier Journey, binek kullanıma uygun yapısıyla geniş iç hacmi ve pratik kullanım özelliklerini bir araya getiriyor. Eylül 2026 listesinde Deluxe ve Titanium olmak üzere iki donanım seçeneği bulunuyor.

Tourneo Courier Journey opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Deluxe Titanium
Metalik Boya 37.500 TL 37.500 TL
Güvenlik Paketi 35.600 TL -
Yedek Lastik 20.600 TL -
17" Alaşım Jant - 37.500 TL
Gelişmiş Güvenlik Paketi - 130.100 TL
Isıtmalı Ön Cam - 9.000 TL

Kaynak: Ford

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