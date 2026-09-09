Ford, Eylül 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Listede Capri, Explorer, Puma ST, Puma Gen-E, Kuga, Puma ve Focus modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Ford’un Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Ford fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Capri
|3.211.600 TL
|-
|Explorer
|2.232.300 TL
|-
|Puma ST
|2.869.900 TL TL
|-
|Puma Gen-E
|2.158.700 TL
|1.936.900 TL
|Kuga
|2.780.900 TL
|-
|Puma
|2.238.900 TL
|-
Capri fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.211.600 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.371.600 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.330.000 TL
|-
Ford Capri, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Premium donanım seviyesiyle sunulan modelde 125 kW, 140 kW ve 250 kW AWD olmak üzere üç farklı elektrikli güç seçeneği bulunuyor.
Capri opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|12.700 TL
|Özel Renkler
|32.400 TL
|21' Alüminyum Alaşımlı Jant
|31.800 TL
|Isı Pompası
|139.600 TL
|Sürüş Destek Paketi Premium
|114.200 TL
|B&O Ses Sistemi Premium
|40.500 TL
Explorer fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik
|2.232.300 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik
|2.298.900 TL
|-
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|2.457.300 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.104.800 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.217.200 TL
|-
Ford Explorer, markanın elektrikli SUV ürün gamında farklı donanım ve güç seçenekleriyle konumlanıyor. Eylül 2026 listesinde Select ve Premium versiyonları bulunan model, 125 kW ve 140 kW seçeneklerinin yanında 250 kW AWD versiyonla da satışa sunuluyor.
Explorer opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı)
|25.600 TL
|21' Alüminyum Alaşımlı Jant
|25.600 TL
|Isı Pompası
|112.600 TL
|Sürüş Destek Paketi Select
|107.500 TL
|Sürüş Destek Paketi Premium
|92.100 TL
|B&O Ses Sistemi Premium
|32.700 TL
|Metalik Renk
|10.300 TL
Puma fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit
|ST, SUV, 7 İleri Otomatik
|2.238.900 TL
|-
|1.0L EcoBoost 155 PS, Benzin/Hibrit
|ST-Line X, SUV, 7 İleri Otomatik
|2.615.600 TL
|-
Ford Puma, kompakt SUV sınıfında yer alan ve benzin/hibrit motor seçenekleriyle sunulan modellerden biri. Eylül 2026 listesinde Titanium ve ST-Line X olmak üzere iki donanım seçeneği bulunuyor.
Puma ST opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Boya (Akik Siyah & Kurşun Gri)
|28.600 TL
|Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Ada Mavisi)
|53.900 TL
|16'' Çelik Stepne
|5.700 TL
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan - ST-Line X
|74.600 TL
|Titanium Teknoloji Paketi
|81.800 TL
Puma Gen-E fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|123 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|2.158.700 TL
|-
Puma Gen-E, Puma ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Premium donanımıyla sunulan modelin tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 2.158.700 TL olurken, güncel kampanyalı fiyatı 1.936.900 TL seviyesinde bulunuyor.
Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|46.000 TL
Kuga fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|Titanium, SUV, 8 İleri Otomatik
|2.780.900 TL
|-
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|Active X, SUV, 8 İleri Otomatik
|3.163.300 TL
|-
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|ST-Line X, SUV, 8 İleri Otomatik
|3.455.000 TL
|-
Ford Kuga, markanın SUV ürün gamında benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla listeleniyor. Titanium, Active X ve ST-Line X donanım seçenekleriyle sunulan model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentisini birlikte değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.
Kuga opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Boya
|27.800 TL
|Özel Renk
|52.600 TL
|Kış Paketi
|37.100 TL
Tourneo Courier Journey fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 125 PS, Benzin
|Deluxe, 6 İleri Manuel
|2.745.700 TL
|-
|1.0L EcoBoost 125 PS, Benzin
|Titanium, 7 İleri Otomatik
|3.270.400 TL
|-
Ford Tourneo Courier Journey, binek kullanıma uygun yapısıyla geniş iç hacmi ve pratik kullanım özelliklerini bir araya getiriyor. Eylül 2026 listesinde Deluxe ve Titanium olmak üzere iki donanım seçeneği bulunuyor.
Tourneo Courier Journey opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Deluxe
|Titanium
|Metalik Boya
|37.500 TL
|37.500 TL
|Güvenlik Paketi
|35.600 TL
|-
|Yedek Lastik
|20.600 TL
|-
|17" Alaşım Jant
|-
|37.500 TL
|Gelişmiş Güvenlik Paketi
|-
|130.100 TL
|Isıtmalı Ön Cam
|-
|9.000 TL
Kaynak: Ford