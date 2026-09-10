Eylül 2026 Kia Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni EV2 de Listede!

Eylül 2026 Kia fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento, Niro EV, EV2, EV3, EV6 ve EV9 modelleri yer alıyor.

Kia, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını yayınladı. Güncel listede yer alan bilgiye göre fiyatlar 01/06/2026 tarihinden itibaren, yeni anahtar teslim fiyat listesi yayımlanana kadar geçerli olacak.

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Bu içerikte Kia’nın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Kia fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EV2 1.719.000 TL 1.649.000 TL Picanto 1.435.000 TL 1.435.000 TL XCeed 1.960.000 TL 1.895.000 TL Stonic 1.960.000 TL 1.830.000 TL EV3 2.399.000 TL 2.399.000 TL Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL Sportage 2.249.000 TL 2.169.000 TL EV6 3.790.000 TL 3.790.000 TL Sorento 6.390.000 TL 6.240.000 TL EV9 6.540.000 TL 6.340.000 TL

EV2 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 107,8 kW, Elektrik Cool Otomatik 1.719.000 TL 1.649.000 TL 107,8 kW, Elektrik Elegance Otomatik 1.919.000 TL 1.849.000 TL 99,5 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik 2.129.000 TL 2.029.000 TL

Kia’nın Eylül 2026 fiyat listesine yeni eklenen EV2, üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Giriş seviyesindeki Cool versiyonu 1.719.000 TL, kampanyalı olarak 1.649.000 TL fiyatla sunuluyor. Elegance versiyonu 1.919.000 TL, Elegance Long Range ise 2.129.000 TL’den başlıyor.

EV2 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Renk Opsiyonu 16.900 TL

Niro EV fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrik Elegance, Otomatik 2.299.000 TL 2.199.000 TL

Kia Niro EV, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak ürün gamında yer alıyor. Elegance donanımıyla listelenen model, elektrikli kullanım karakteri, yüksek oturma pozisyonu ve aile kullanımına uygun gövde yapısını bir arada arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

Niro EV opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Picanto fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 67 PS Benzin Feel AMT 1.460.000 TL 1.460.000 TL 1.0L 67 PS Benzin Cool AMT 1.435.000 TL 1.435.000 TL

Picanto, markanın şehir içi otomobillerinde kompakt yapısıyla en erişilebilir seçeneklerden biri. AMT şanzımanlı benzinli motorla sunulan model, küçük boyutları ve pratik yapısıyla özellikle günlük şehir kullanımı için öne çıkıyor.

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Picanto opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Stonic fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 100 PS Benzin Cool DCT 1.960.000 TL 1.830.000 TL 1.0L 100 PS Benzin Elegance DCT 1.995.000 TL 1.895.000 TL

Stonic, Eylül ayında 1.0L 100 PS benzinli motor ve DCT otomatik şanzımanla Cool ve Elegance donanımlarında satışa sunuluyor. Benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, yüksek oturma pozisyonu ve kompakt boyutları birlikte isteyen kullanıcılar için pratik bir seçenek oluşturuyor.

Stonic opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XCeed fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 115 PS Mild Hybrid-Benzin Cool DCT (Otomatik) 1.960.000 TL 1.895.000 TL

XCeed, hatchback ve crossover karakterini bir araya getiren gövde yapısıyla Kia ürün gamında farklı bir yerde konumlanıyor. Mild hybrid-benzinli motor ve DCT şanzımanla listelenen model, daha yüksek sürüş pozisyonu isteyen ancak kompakt boyutlardan uzaklaşmak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

XCeed opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6L 150 PS Benzin Live DCT Otomatik 2.249.000 TL 2.149.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Vision DCT Otomatik 2.550.000 TL 2.387.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Cool DCT Otomatik 2.750.000 TL 2.650.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Elegance DCT Otomatik 3.075.000 TL 2.975.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Prestige DCT Otomatik 3.340.000 TL 3.240.000 TL 1.6L 180 PS Benzin GT-Line 4X4 DCT Otomatik 3.650.000 TL 3.400.000 TL

Sportage, Kia’nın Eylül 2026 listesinde en fazla donanım seçeneğine sahip modellerden biri. Live, Vision, Cool, Elegance, Prestige ve GT-Line seçenekleriyle listelenen model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve otomatik şanzıman beklentilerini birlikte karşılıyor.

Sportage opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sorento fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 5 Koltuk 6.390.000 TL 6.240.000 TL 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 7 Koltuk 6.530.000 TL 6.380.000 TL

Sorento, listede 1.6L 239 PS 4X4 hibrit motor ve Prestige Smart donanımıyla 5 ve 7 koltuklu olmak üzere iki seçenekle yer alıyor. Prestige Smart donanımı ve 4X4 yapısıyla daha üst seviye SUV beklentilerine yanıt veriyor.

Sorento opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrik Cool Long Range Otomatik 2.450.000 TL - 150 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik 2.485.000 TL - 150 kW, Elektrik Elegance Comfort Otomatik 2.399.000 TL - 150 kW, Elektrik Prestige Otomatik 2.485.000 TL - 150 kW, Elektrik GT-Line Long Range Otomatik 3.790.000 TL -

EV3, Kia’nın elektrikli SUV ürün gamındaki daha kompakt seçeneklerinden biri olarak listede bulunuyor. Standard Range ve Long Range seçenekleriyle sunulan model, elektrikli mobiliteye geçmek isteyen ve SUV formunu kompakt ölçülerle tercih eden kullanıcılar için hazırlanmış bir alternatif.

EV3 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Elegance Otomatik 3.790.000 TL -

EV6, Kia’nın tamamen elektrikli model ailesinde daha dinamik tasarım çizgileriyle ayrılan seçeneklerinden biri. Elegance Standard Range donanımıyla listelenen model, elektrikli sürüş karakterini daha geniş gövde yapısı ve modern kullanım beklentileriyle birleştiriyor.

EV6 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 149 kW, Elektrik Prestige Otomatik 7 Koltuk 6.540.000 TL 6.340.000 TL 283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 6 Koltuk 7.870.000 TL 7.670.000 TL

EV9, markanın büyük ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak ürün gamının üst basamaklarında yer alıyor. 6 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen model, geniş aile kullanımı, elektrikli altyapı ve daha üst donanım beklentilerini bir arada sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EV9 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Kia Türkiye