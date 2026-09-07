Opel, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Listede Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Astra, Grandland ve Grandland Elektrik gibi binek modeller yer alıyor.
Bu içerikte Opel’in Eylül 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Opel fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Eylül 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Corsa
|1.535.000 TL
|1.444.000 TL
|Corsa Elektrik
|1.890.000 TL
|-
|Frontera
|2.190.000 TL
|2.015.000 TL
|Frontera Elektrik
|1.895.000 TL
|-
|Mokka
|1.990.000 TL
|1.881.000 TL
|Mokka GSE
|3.570.000 TL
|3.250.000 TL
|Mokka Hybrid
|2.350.000 TL
|-
|Astra
|2.330.000 TL
|-
|Grandland
|2.850.000 TL
|-
|Grandland Elektrik
|3.200.000 TL
|2.485.000 TL
Corsa fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 100 HP Benzin
|Edition MT6
|1.535.000 TL
|1.444.000 TL
|Hybrid 1.2 110 (100 HP)
|Edition e-DCT6
|1.820.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|1.955.000 TL
|-
Corsa, Opel'in kompakt hatchback modeli olarak listede üç farklı motor seçeneğiyle yer alıyor. Benzinli manuel versiyonun yanı sıra 110 HP ve 145 HP güç üreten hibrit seçenekler de bulunuyor. Corsa'nın başlangıç seviyesindeki 1.2 100 HP benzinli Edition MT6 versiyonu 1.535.000 TL'lik tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip. Finansman kampanyasının kullanılmadığı nakit alımlarda ise bu versiyon için 1.444.000 TL'lik kampanyalı fiyat uygulanıyor.
Corsa opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Ultimate Paket
|28.000 TL
|GS
Corsa Elektrik fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|100 kW Elektrik
|GS Otomatik
|1.890.000 TL
|-
Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt ölçüler ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. GS donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş, otomatik kullanım kolaylığı ve elektrikli otomobil tercihini birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.
Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Grafik Gri
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Multimedya 10" Ekran
|7.500 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
Frontera fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition e-DCT6
|2.190.000 TL
|2.015.000 TL
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|2.290.000 TL
|-
Frontera, Opel'in SUV modellerinden biri olarak Eylül ayında hibrit motor ve e-DCT6 şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Edition donanımı 2.190.000 TL, GS donanımı ise 2.290.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip. Edition versiyonunda finansman kampanyasının kullanılmadığı nakit alımlar için 2.015.000 TL kampanyalı fiyat bulunuyor.
Frontera opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Anahtarsız Giriş & Çalıştırma
|12.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Frontera Elektrik fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|44 kWh Batarya Elektrik
|GS Otomatik
|1.895.000 TL
|-
|54 kWh Batarya - Uzun Menzil Elektrik
|GS Otomatik
|2.010.000 TL
|-
Frontera Elektrik, Frontera ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak iki farklı batarya seçeneğiyle fiyat listesinde yer alıyor. 44 kWh bataryalı GS versiyonu 1.895.000 TL, 54 kWh bataryalı uzun menzil GS versiyonu ise 2.010.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.
Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Anahtarsız Giriş & Çalıştırma
|12.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Mokka fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 136 HP Benzin
|Edition MT6
|1.990.000 TL
|1.881.000 TL
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|2.350.000 TL
|-
Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Benzinli manuel versiyonun yanında hibrit otomatik seçeneğin de yer aldığı model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara hitap ediyor.
Mokka opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Teknoloji Paketi
|16.000 TL
|GS
|Navigasyon Paketi
|9.000 TL
|GS
|Bold Pack
|5.000 TL
|GS
Mokka GSE fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|GSE 207 kW Elektrik
|GSE Otomatik
|3.570.000 TL
|3.250.000 TL
Mokka GSE, Opel’in elektrikli ve performans odaklı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. GSE donanımıyla sunulan model, Mokka ailesinde daha güçlü elektrikli sürüş karakteri arayan kullanıcılar için ayrı bir konuma sahip.
Mokka GSE opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GSE
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GSE
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|GSE
|Bold Pack
|5.000 TL
|GSE
Yeni Astra fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 130 HP Dizel
|Edition AT8
|2.330.000 TL
|-
|1.5 130 HP Dizel
|GS AT8
|2.590.000 TL
|-
Yeni Astra, Eylül 2026'da 1.5 130 HP dizel motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla Edition ve GS donanımlarında satışa sunuluyor.
Astra opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Teknoloji Paketi
|24.000 TL
|Edition
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|24.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|20.000 TL
|GS
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
Grandland fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition e-DCT6
|2.850.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|3.050.000 TL
|-
Grandland, Opel'in SUV ürün gamındaki daha büyük modellerden biri olarak Eylül 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Hibrit motor ve e-DCT6 otomatik şanzımanla sunulan modelin Edition donanımı 2.850.000 TL, GS donanımı ise 3.050.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.
Grandland opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition
|Konfor Paketi
|50.000 TL
|Edition
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Teknoloji Paketi
|14.000 TL
|GS
|Ultimate Paket
|140.000 TL
|GS
Grandland Elektrik fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|157 kW Elektrik
|Edition
|3.200.000 TL
|2.485.000 TL
|239 kW AWD Elektrik
|GS
|4.220.000 TL
|3.875.000 TL
Grandland Elektrik, Eylül 2026 fiyat listesinde Edition ve dört tekerlekten çekişli GS AWD olmak üzere iki farklı seçenekle yer alıyor. 157 kW gücündeki Edition versiyonu 3.200.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahipken kampanyalı fiyatı 2.485.000 TL olarak açıklanıyor.
Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Ultimate Paket
|140.000 TL
|GS
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition