[Eylül 2026] 10 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Eylül ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Eylül ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da resmî olarak açıklandı.

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Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette RuneScape: Dragonwilds.

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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı RuneScape: Dragonwilds PS5 Açıklanmadı WWE 2K26 PS5 2.900 TL Ball x Pit PS5 649 TL Date Everything! PS5 1.399 TL Slitterhead PS4, PS5 1.749 TL Ninja Gaiden: Ragebound PS4, PS5 1.079 TL Dungeons of Hinterberg PS4, PS5 949 TL Sniper Elite: Resistance PS4, PS5 2.099 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 15 Eylül tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için: