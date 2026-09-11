[Eylül 2026] 10 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Eylül ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da resmî olarak açıklandı.
Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette RuneScape: Dragonwilds.
İçerikten Görseller
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|RuneScape: Dragonwilds
|PS5
|Açıklanmadı
|WWE 2K26
|PS5
|2.900 TL
|Ball x Pit
|PS5
|649 TL
|Date Everything!
|PS5
|1.399 TL
|Slitterhead
|PS4, PS5
|1.749 TL
|Ninja Gaiden: Ragebound
|PS4, PS5
|1.079 TL
|Dungeons of Hinterberg
|PS4, PS5
|949 TL
|Sniper Elite: Resistance
|PS4, PS5
|2.099 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 15 Eylül tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.