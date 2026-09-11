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[Eylül 2026] 10 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

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Sony'nin Eylül ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

[Eylül 2026] 10 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Eylül ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da resmî olarak açıklandı.

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Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette RuneScape: Dragonwilds.

İçerikten Görseller

[Eylül 2026] 10 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor
2

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Normal Fiyatı
RuneScape: Dragonwilds PS5 Açıklanmadı
WWE 2K26 PS5 2.900 TL
Ball x Pit PS5 649 TL
Date Everything! PS5 1.399 TL
Slitterhead PS4, PS5 1.749 TL
Ninja Gaiden: Ragebound PS4, PS5 1.079 TL
Dungeons of Hinterberg PS4, PS5 949 TL
Sniper Elite: Resistance PS4, PS5 2.099 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 15 Eylül tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

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