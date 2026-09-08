Volkswagen’in Eylül 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat’ın yanı sıra Golf GTI ve Golf R gibi performans modellerinin de fiyatları ve versiyon seçenekleri bu listede yer alıyor.

Volkswagen, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında şehir odaklı modellerden SUV'lara, elektrikli otomobillerden performans modellerine kadar geniş bir seçenek bulunuyor. Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat gibi modellerin yanında Golf GTI ve Golf R gibi performans odaklı seçenekler de listede yer alıyor.

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Bu içerikte Volkswagen’in Eylül 2026 güncel fiyatlarını, model bazında motor, şanzıman ve donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon fiyatlarını bir araya getirdik. İlk olarak modellerin başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Volkswagen fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Taigo 2.292.000 TL T-Cross 2.541.000 TL Golf 2.390.000 TL Yeni T-Roc 2.916.000 TL Tiguan 3.600.000 TL Tayron 4.083.000 TL Passat 4.010.000 TL Golf GTI 5.936.000 TL Golf R 7.462.000 TL

Taigo fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.0 TSI 95 PS Benzin Life, Manuel 2.292.000 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.748.000 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.098.000 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.231.000 TL 1.5 TSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.295.000 TL 1.5 TSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.525.000 TL

Taigo, Volkswagen'in kompakt SUV ile coupe çizgilerini bir araya getiren modellerinden biri. Eğimli tavan yapısı ve kompakt boyutlarıyla dinamik bir görünüm arayan kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Manuel ve DSG şanzıman seçeneklerinin yanında farklı donanım seviyeleri de sunuluyor.

Taigo opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 20.440 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 58.940 TL

T-Cross fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, Manuel 2.541.000 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.840.000 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.008.000 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.123.000 TL

T-Cross, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki modellerinden biri olarak şehir içinde pratik kullanım ile yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiriyor. Kompakt ölçüleri günlük kullanımda avantaj sağlarken SUV tasarımı daha farklı bir gövde karakteri arayanlara hitap ediyor. Life, Style ve R-Line donanımlarıyla farklı beklentilere yönelik seçenekler sunuluyor.

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T-Cross opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 19.280 TL

Golf fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 TSI 116 PS Benzin Impression, Manuel 2.390.000 TL 1.5 eTSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.994.000 TL 1.5 eTSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.378.000 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.591.000 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.030.000 TL

Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Eylül 2026 fiyat listesinde manuel şanzımanlı başlangıç seçeneğinin yanı sıra eTSI motorlu DSG versiyonlar da bulunuyor. Model, günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik dengeli yapısıyla konumlanıyor.

Golf opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 22.770 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 67.250 TL

Yeni T-Roc fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 2.916.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Style, DSG 3.505.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.620.000 TL

Yeni T-Roc, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki daha yeni nesil modellerinden biri. Yüksek sürüş pozisyonunu daha dinamik gövde çizgileriyle birleştiren araç, özellikle şehir kullanımında SUV formunu tercih edenlere yönelik.

Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 20.100 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 70.550 TL

Tiguan fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.600.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.629.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.938.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 6.618.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.002.000 TL

Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olarak geniş motor ve donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI seçeneklerin yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel versiyonlar da Eylül 2026 fiyat listesinde bulunuyor.

Tiguan opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 22.130 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 78.320 TL

Tayron fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 4.083.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life 7 koltuklu, DSG 4.194.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.962.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance 7 koltuklu, DSG 5.074.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.295.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line 7 koltuklu, DSG 5.402.000 TL

Tayron, Volkswagen'in daha geniş aile kullanımı ve yolculuk ihtiyaçlarına yönelik SUV modellerinden biri. Beş ve yedi koltuklu seçeneklerin bulunması, modelin farklı kullanım senaryolarına uyarlanabilmesini sağlıyor. Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleri de modelin ekipman tarafındaki seçeneklerini genişletiyor.

Tayron opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 22.180 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 78.320 TL

Passat fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI 150 PS Benzin Impression, DSG 4.010.000 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin Business, DSG 4.553.000 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin Elegance, DSG 5.053.000 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.193.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 7.623.000 TL 2.0 TSI 265 PS Benzin R-Line, 4MOTION DSG 7.666.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.805.000 TL

Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Eylül 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor.

Passat opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 40.190 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 78.670 TL

Golf GTI fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 2.0 TSI 265 PS Benzin GTI, DSG 5.936.000 TL

Golf GTI, Golf ailesinin performans odaklı versiyonu olarak daha dinamik sürüş karakteri arayan kullanıcılara hitap ediyor. Eylül 2026 listesinde tek versiyonla yer alan model, GTI donanımı ve DSG şanzıman bilgisiyle listede yer alıyor.

Golf GTI opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 40.900 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 67.250 TL

Golf R fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 2.0 TSI 333 PS Benzin R, DSG 7.462.000 TL

Golf ailesinin performans tarafındaki en iddialı seçeneklerinden Golf R; güçlü motoru, sportif tasarım detayları ve performans odaklı sürüş karakteriyle standart Golf versiyonlarından ayrılıyor.

Golf R opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 40.900 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 67.250 TL

Kaynak: Volkswagen Türkiye