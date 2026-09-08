Volkswagen, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında şehir odaklı modellerden SUV'lara, elektrikli otomobillerden performans modellerine kadar geniş bir seçenek bulunuyor. Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat gibi modellerin yanında Golf GTI ve Golf R gibi performans odaklı seçenekler de listede yer alıyor.
Bu içerikte Volkswagen’in Eylül 2026 güncel fiyatlarını, model bazında motor, şanzıman ve donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon fiyatlarını bir araya getirdik. İlk olarak modellerin başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Volkswagen fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Taigo
|2.292.000 TL
|T-Cross
|2.541.000 TL
|Golf
|2.390.000 TL
|Yeni T-Roc
|2.916.000 TL
|Tiguan
|3.600.000 TL
|Tayron
|4.083.000 TL
|Passat
|4.010.000 TL
|Golf GTI
|5.936.000 TL
|Golf R
|7.462.000 TL
Taigo fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.0 TSI 95 PS Benzin
|Life, Manuel
|2.292.000 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Life, DSG
|2.748.000 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Style, DSG
|3.098.000 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.231.000 TL
|1.5 TSI 150 PS Benzin
|Style, DSG
|3.295.000 TL
|1.5 TSI 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.525.000 TL
Taigo, Volkswagen'in kompakt SUV ile coupe çizgilerini bir araya getiren modellerinden biri. Eğimli tavan yapısı ve kompakt boyutlarıyla dinamik bir görünüm arayan kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Manuel ve DSG şanzıman seçeneklerinin yanında farklı donanım seviyeleri de sunuluyor.
Taigo opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|20.440 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|58.940 TL
T-Cross fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Life, Manuel
|2.541.000 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Life, DSG
|2.840.000 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Style, DSG
|3.008.000 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.123.000 TL
T-Cross, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki modellerinden biri olarak şehir içinde pratik kullanım ile yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiriyor. Kompakt ölçüleri günlük kullanımda avantaj sağlarken SUV tasarımı daha farklı bir gövde karakteri arayanlara hitap ediyor. Life, Style ve R-Line donanımlarıyla farklı beklentilere yönelik seçenekler sunuluyor.
T-Cross opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|19.280 TL
Golf fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 TSI 116 PS Benzin
|Impression, Manuel
|2.390.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS Benzin
|Life, DSG
|2.994.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS Benzin
|Style, DSG
|3.378.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Style, DSG
|3.591.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|4.030.000 TL
Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Eylül 2026 fiyat listesinde manuel şanzımanlı başlangıç seçeneğinin yanı sıra eTSI motorlu DSG versiyonlar da bulunuyor. Model, günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik dengeli yapısıyla konumlanıyor.
Golf opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|22.770 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|67.250 TL
Yeni T-Roc fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life, DSG
|2.916.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Style, DSG
|3.505.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.620.000 TL
Yeni T-Roc, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki daha yeni nesil modellerinden biri. Yüksek sürüş pozisyonunu daha dinamik gövde çizgileriyle birleştiren araç, özellikle şehir kullanımında SUV formunu tercih edenlere yönelik.
Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|20.100 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|70.550 TL
Tiguan fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life, DSG
|3.600.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Elegance, DSG
|4.629.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|4.938.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|Elegance, 4MOTION DSG
|6.618.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|R-Line, 4MOTION DSG
|7.002.000 TL
Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olarak geniş motor ve donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI seçeneklerin yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel versiyonlar da Eylül 2026 fiyat listesinde bulunuyor.
Tiguan opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|22.130 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|78.320 TL
Tayron fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life, DSG
|4.083.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life 7 koltuklu, DSG
|4.194.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Elegance, DSG
|4.962.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Elegance 7 koltuklu, DSG
|5.074.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|5.295.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line 7 koltuklu, DSG
|5.402.000 TL
Tayron, Volkswagen'in daha geniş aile kullanımı ve yolculuk ihtiyaçlarına yönelik SUV modellerinden biri. Beş ve yedi koltuklu seçeneklerin bulunması, modelin farklı kullanım senaryolarına uyarlanabilmesini sağlıyor. Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleri de modelin ekipman tarafındaki seçeneklerini genişletiyor.
Tayron opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|22.180 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|78.320 TL
Passat fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Impression, DSG
|4.010.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Business, DSG
|4.553.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Elegance, DSG
|5.053.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|5.193.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|Elegance, 4MOTION DSG
|7.623.000 TL
|2.0 TSI 265 PS Benzin
|R-Line, 4MOTION DSG
|7.666.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|R-Line, 4MOTION DSG
|7.805.000 TL
Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Eylül 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor.
Passat opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|40.190 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|78.670 TL
Golf GTI fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|2.0 TSI 265 PS Benzin
|GTI, DSG
|5.936.000 TL
Golf GTI, Golf ailesinin performans odaklı versiyonu olarak daha dinamik sürüş karakteri arayan kullanıcılara hitap ediyor. Eylül 2026 listesinde tek versiyonla yer alan model, GTI donanımı ve DSG şanzıman bilgisiyle listede yer alıyor.
Golf GTI opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|40.900 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|67.250 TL
Golf R fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|2.0 TSI 333 PS Benzin
|R, DSG
|7.462.000 TL
Golf ailesinin performans tarafındaki en iddialı seçeneklerinden Golf R; güçlü motoru, sportif tasarım detayları ve performans odaklı sürüş karakteriyle standart Golf versiyonlarından ayrılıyor.
Golf R opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|40.900 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|67.250 TL
Kaynak: Volkswagen Türkiye