Formula 1'de uzun zamandır beklediğimiz 2021 sezonuna en sonunda start verildi. Sakhir'de yapılan yılın ilk sıralama turlarında ilk sırayı alan isim Verstappen oldu.

Uzun dönemdir beklediğimiz Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP için pilotlar araçlarında, biz de ekran başında yerlerimizi aldık. Sezonun ilk yarışı için başlangıç sıralamasını belirleyecek olan sıralama turları gerçekleştirildi.

İlk andan itibaren oldukça sürprizlere açık olduğunu gördüğümüz Bahreyn GP için sıralama turları oldukça ilginç sonuçlara ev sahipliği yaptı. Özellikle orta sıralarda çok büyük bir çekişme göreceğimiz ortaya çıktı.

Maze"spin" ilk sektöre damga vurdu

Sezonun ilk sıralama turlarının ilk sektöründe Vettel, yeni takımı Aston Martin ile birlikte ikinci bölüme kalamayan isimlerden biri oldu. Kısacık sektörde iki defa spin atan ve Q2'ye geçemeyen Mazepin'e Maze"spin" lakabı takılırken, Tsunoda da çok sürpriz şekilde en üst sıralara çıkmıştı.

Sıralama turlarında ilk seansta Haas pilotları Schumacher ve Mazepin, Aston Martin'den Vettel, Williams'tan Latifi ve Alpine'den Ocon elendi. İkinci seansta bir başka sürpriz yaşandı ve rakiplerinden daha sert lastik tercih eden Sergio Perez elendi. Bu seansta elenen diğer isimler ise Kimi Raikkonen, George Russell, Tsunoda, Giovinazzi oldu. İkinci etabın sonunda ilk iki sırayı Ferrari'ler aldı.

Son seansta ise birbirine oldukça yakın zamanlar elde eden pilotlar, heyecanı son saniyeye kadar sürdürmüş oldu. Şimdiye kadar turbo-hibrit çağındaki tüm sezonlara ilk sıradan başlayan Mercedes, bu yıl Redbull'un arkasında kaldı.

İlk sıralama turlarından bazı satır başları

Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher , babası gibi 22 yaşında bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmiş oldu.

, babası gibi 22 yaşında bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmiş oldu. 21. yüzyılda doğmuş olan ilk F1 pilotu, Japon Tsunoda oldu.

oldu. Fernando Alonso yıllar sonra Formula 1'e döndü, son sektöre de kaldı.

Yarınki yarış oldukça çekişmeli olacak gibi duruyor. Yarış heyecanınızı arttırmak ve beraber eğlenmek isterseniz ödüllü Fantasy Ligimize bekleriz.