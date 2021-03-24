Türk kripto şirketi Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Proje kapsamında Bitci.com logosu McLaren Formula 1 araçlarında ve pilot kasklarında yer alacak.

Kısa süre önce Avrupa’nın en köklü futbol kulüplerinden Glasgow Rangers ve Real Betis ile sponsorluk anlaşması gerçekleştiren Bitci Teknoloji, şimdi ise Formula 1’in en başarılı takımlarından biri olan McLaren Racing takımı ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Bu token projesi, Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. Söz konusu projenin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade ediliyor.

Bitci.com logosu, McLaren Racing'in Formula 1 araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak

3+2 yıllık olduğu ifade edilen antlaşma ile birlikte Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu, McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer almaya başlayacak. Böylece ilk kez bir Türk şirketi, bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.

Gerçekleştirdikleri anlaşmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor” derken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu organizasyonunun en köklü takımlarından olan, bugüne kadar yakaladığı başarılarla tüm dünyada Formula 1’in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing’in, bu proje için bir Türk blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli.”