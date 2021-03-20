Formula 1: Drive To Survive 3. Sezonda İstanbul GP Niye Yok?

Formula 1'le ilgili en popüler yapımlardan biri olan Formula 1: Drive to Survive'ın 3. sezonu yayınlandı. Yeni sezonda bir kez daha Haas dramalarına odaklanan yapımcılar, pek çok önemli olayı ise belgeselin dışında bırakmış.

Netflix'in popüler Formula 1 belgeseli Drive to Survive'ın merakla beklenen üçüncü sezonu yayınlandı. Bu sezonda da geçen iki sezonda bol bol olduğu gibi yarışların arka planında dönen dramalara odaklanan yapım, geçtiğimiz sezon yaşanan çoğu olayı kaçırmış gibi gözüküyor.

Dizinin bölümlerine konu ettiği yarışlar genel olarak seyircilerin çok da tercih ettiği yarışlar değil. Pek çok kişiye göre sezonun en kötü yarışlarından biri olan Rusya GP, Valtteri Bottas kazandığı için belgeselde yer alırken geçen yılın çoğu olaylı yarışının yer almaması tepki çekti.

İstanbulPark GP bu sezonda yok

Öncelikle Türkiye'deki Formula 1 hayranlarının en çok merak ettiği sorunun cevabıyla başlayalım: İstanbul Park ve Türkiye Grand Prix'ine odaklanan bir bölüm yok. Resmi oylamalarda sezonun en iyi yarışı seçilen grand prix aynı zamanda Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan ettiği, Vettel'in Ferrari ile son bir podyum yakaladığı ve sıralama turlarını Lance Stroll'ün kazandığı maceralı bir yarış olmuştu. Sırf şuradan tek başına uzun metrajlı film çıkacakken belgeselde yarış göz ardı edilmiş.

Türkiye Grand Prix'ine beklendiği kadar yer verilmemiş olan belgeselde özellikle takvime sonradan eklenen yarışları dahil etmekte Netflix'in sorun yaşadığını görüyoruz. Onun dışında bol bol Haas, Ricciardio, bir kısmı abartılmış ve hikayeleştirilmiş drama ile yapımın alıştığımız havası korunuyor. Peki Türkiye GP neden yapımda yer almamış olabilir? Bu noktada karşımıza farklı alternatifler çıkıyor:

1- Netflix İstanbul'a hiç gelmedi

Akla gelen ilk ihtimallerden biri, Netflix'in İstanbul'a hiç gelmemiş, gelse bile yeterince materyal toplayamamış olması olabilir. Yoksa çok uzun süre üç büyük takım dışında bir takıma giden pole position olsun, Hamilton'ın risk alıp F1 tarihine geçen şampiyonluğunu ilan etmesi olsun pek çok dikkat çekici olay var. Vettel'in son anda podyumu kapmasını ve Bottas'ın 6 kere falan spin atmasını saymıyoruz bile.

2- Takvimde kalmayacak bir yarışa yatırım yapmak istemediler

Bir diğer ihtimal ise yapımın Formula 1 için dev bir pazarlama kampanyası olmasından doğuyor. Formula 1: Drive to Survive özellikle yeni seyirciler çekmesi amaçlanan bir yapım. Haliyle İstanbul Park gibi bu yıl takvimde olmayacak bir yarışı öne çıkarmak ve dikkat çekmek istemediler.

Bunu şöyle düşünebiliriz: Formula 1'le yeni ilgilenmeye başlayan biri olduğunuzu düşünün. İnanılmaz keyifli, sürprizlerle dolu bir yarışa ait görüntüleri izliyorsunuz. Sonrasında da "Bu yıl Türkiye GP ne zaman ya, kesin izleyeyim" diyorsunuz ve takvime bakıyorsunuz. Takvimde Türkiye yok. Bu hayal kırıklığını baştan engellemek istemiş olabilirler.

3- Yapımın genel havasına uymadığını düşünmüş olabilirler

Formula 1: Drive to Survive tam olarak Amerikan izleyicisini bu işin içine çekmeyi amaçlayan bir yapım olarak tasarlanmış gibi duruyor. Bu nedenle sık sık belgesel dilinden de kopuyor ve bir nevi taraflı anlatıma geçiyor, hikayede bir iyi ve kötü ortaya çıkarmaya çalışıyor. İstanbul Park ise daha çok insan doğaya karşı temalıydı ve geri kalan bölümlerden çok daha teknik olması gerekirdi. Bu nedenle dizinin anlatımını bozacağı için yarışı kenarda bırakmış olabilirler.

4- Planlama hatası

Ekibin adeta basiretinin bağlanması ve tam olarak neyi nasıl anlatacaklarını bilememeleri de bu duruma neden olmuş olabilir. Genel olarak baktığımızda da atlanmış çok şey olduğunu görüyoruz. Zira bütün sezonda griddeki en popüler isimlerden olan Kimi Raikkonen yok, sezonun en çok beğenilen yarışı yok, tarihi rekorların kırılma anları yok, Ha Amerikan takımı Haas bol bol var, o takım da bu sene Rusya bayrağı desenli arabayla ve Rus pilotla yarışacak.

Formula 1: Drive to Survive'ın 3. sezonu Türk izleyici kitlesinden olumsuz tepkiler almış gibi gözüküyor. Dünya genelinde de baktığımızda gelen yorumların ilk 2 sezondan daha kötü olduğunu görüyoruz. Bu durum IMDb puanlarına da yansımış durumda. Dizinin 3. sezonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?