Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışının başlamasına yalnızca günler kaldı. Formula 1 heyecanını hep birlikte paylaşacağımız, ödüllü Webtekno Formula 1 Fantasy Ligi başlıyor.

Bütün popüler sporların istatistikler temelinde mücadele edilen bir fantazi ligi bulunur. Temel olarak oyunda bize verilen sanal bütçe ile rüya takımımızı oluşturup, ligimizdeki diğer oyuncularla rekabete atılırız. Bu oyunların seveni de bir hayli fazla.

Webtekno olarak bu yıl, Formula 1 coşkusunu okurlarımızla paylaşmak için bir Fantasy Ligi kurmaya karar verdik. Bu yıl -en azından şimdiki durumda- ülkemize gelmeyeceği bilinen Formula 1 heyecanını en üst seviyede yaşamak için elimizdeki en iyi alternatiflerden biri olan bu lig üstelik ödüllü!

Katılım ücretsiz olan Formula 1 Fantasy Ligi'nde dereceye giren takipçilerimiz bizden çeşitli ödüller kazanacak.

Webtekno Formula 1 Fantasy Ligi'ne nasıl katılabilirim?

Oyunu Formula 1'in resmi Fantasy Ligi üzerinden oynayacağız. Bu bağlantıda yer alan linkten lige katılabilirsiniz. Tabii bunun için F1 Fantasy League üyeliğiniz olması gerekiyor. Üyeliği açmak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

Ekranın ortasında yer alan kırmızı kayıt ol butonuna basın.

butonuna basın. Çıkan formu doldurun.

Formu gönderin.

Tebrikler, artık Formula 1 Fantasy Ligi oyuncusu oldunuz.

Sonrasında sizden takım oluşturmanız, Formula 1'de hangi takımı desteklediğiniz gibi bilgiler istenecektir. Burada yaptığınız seçimlere göre otomatik olarak belli liglere kayıt edileceksiniz. Bu liglerden isterseniz çıkabilirsiniz, size kalmış. Oyunda 3 farklı takım yapabilmenize rağmen bizim ligimizde tek takımla mücadele edileceğini de belirtelim.

Formula 1 Fantasy Ligi'nde takımlar nasıl kurulur?

Oyunun başında elimizde toplamda 100 milyon dolar gibi bir bütçe bulunuyor. Bu 100 milyon dolar ile kendimize 5 pilot ve 1 de takım seçiyoruz. Her takımın ve her pilotun önceden belirlenmiş olan bir maliyeti var. Sezon içi performanslara göre bu rakamlar değişiklik gösterebiliyor olsa da başlangıçta fiyatlar sabit.

Oyunda daha önce de belirttiğimiz gibi 3 farklı takım kurabiliyoruz. Böylece denemek istediğiniz farklı konfigürasyonlarla yarış hafta sonlarına katılabiliyoruz. Bizim ligimizde ise herkes tek takımla yarışacak, böylece daha dikkatli seçim yapmak gerekecek.

Kurduğumuz takımlardaki pilotlardan birini, 2 kat puan kazandıracak turbo driver olarak seçiyoruz. Değeri 20 milyonun üzerinde olan pilotları turbo driver seçemiyoruz. Sonrasında tek yapmamız gereken şey ise hafta sonunu beklemek ve takımımızın toplayabildiği kadar çok puan toplamasını umut etmek.

Peki bu puanları neye göre topluyoruz?

Formula 1 Fantasy Ligi'nin puanlaması şu şekilde:

Sıralama Turları

Q1'i bitirme 1 puan

Q2'yi bitirme 2 puan

Q3'ü bitirme 3 puan

Takım arkadaşının önünde bitirme 2 puan

Sıralamaya girememe (sadece pilot) -5 puan

Sıralamadan diskalifiye edilme (sadece pilot) -10 puan

Sıralama turları sonucu bonus puanlar

Pole pozisyonu 10 puan

2. sıra 9 puan

3. sıra 8 puan

4. sıra 7 puan

5. sıra 6 puan

6. sıra 5 puan

7. sıra 4 puan

8. sıra 3 puan

9. sıra 2 puan

10. sıra 1 puan

Yarış Puanları

Yarışı bitirme 1 puan

Yarışı bitiren pilot, kazandığı sıra başına (maks. +10) 2 puan

Yarışı bitiren pilot, takım arkadaşının önünde (sadece pilot) 3 puan

Yarışa ilk 10'da başlayan pilot, yarışı bitirirse kaybettiği sıra başına (maks -10) - 2 puan

Yarışa ilk 10 dışında başlayan pilot, yarışı bitirirse kaybettiği sıra başına (maks -5) -1 puan

Sıralamaya giremeyen pilot -15 puan

Yarıştan diskalifiye edilen pilot - 20 puan

*Kazanılan pozisyon: Yarışın başındaki pozisyon ile bitirlen pozisyona göre belirlenir.

** Kazanan pilotun attığı tur sayısının %90'ı kadar tur atan her pilot (aşağı yuvarlanır) yarışı bitirmiş sayılır. Daha az tur atmış olan araçlar sıralamaya giremez. Sıralamalarda FIA kararları geçerlidir.

Yarış Sonu Bonusları

Kazanan pilot 25 puan

2. sıra 18 puan

3. sıra 15 puan

4. sıra 12 puan

5. sıra 10 puan

6. sıra 8 puan

7. sıra 6 puan

8. sıra 4 puan

9. sıra 2 puan

10. sıra 1 puan

Seri Bonusları

Sürücüler sıralama - üst üste 5 yarışta ilk 10'a girme 5 puan

Sürücüler yarış - üst üste 5 yarışta ilk 10'a girme 10 puan

Takımlar sıralama - iki sürücünün de peş peşe 3 yarışta ilk 10'a girmesi 5 puan

Takımlar yarış - iki sürücünün de peş peşe 3 yarışta ilk 10'da bitirmesi 10 puan

Bir pilot ya da takım seri yaptığında serisi sıfırlanır ve yeniden seri yapılması gerekir. Yani 5 yarışta üst üste ilk 10'a girip ek puan kazanan bir pilot, sonrasında 5 yarışta daha seri yapmak durumundadır.

Ödüller

Sezon sonunda ortaya çıkacak olan sıralamaya göre verilecek olan ödüller ise şu şekilde:

10-9-8: 1 Aylık Xbox Game Pass

7-6-5: 100 TL Steam kodu

4: F1 2021 PC Oyunu (çıkmış olur o zamana)

3: F1 şapkası

2: F1 tshirti

1: F1 model arabası