F1 pilotları, kasklarını takmadan önce, yüzlerini kaplayan beyaz bir maskeyle görülür. “Balaklava” dediğimiz bu maskelerin Formula 1 yarışlarında ne gibi avantajları olduğunu öğrenmek ister misiniz?

Bazı F1 pilotları, kasklarının altına bir de balaklava takıyor. “Baş çorabı” olarak da bilinen bu balaklavalar aslında çok önemli işlevlere hizmet ediyor.

Üstelik sadece F1 pilotları kullanmıyor; karting ve motosiklet yarışlarında da görebiliyoruz. Bakalım, neymiş bu balaklavanın işlevleri?

Yangından koruyor.

Yangın, belki de bir sürücünün en büyük endişesi olabilir. İşin içine hız, yakıt ve sıcak bir motor girdiğinde risk artıyor.

Sürücüler, kıyafetlerinin altına, özel olarak tasarlnmış “Nomex” adlı iç çamaşırları giyiyor. Bizdeki içliğe benzeyen bu çamaşır; uzun kollu üstleri, taytları ve balaklavayı kapsıyor.

Yangına dayanıklı malzemeden yapıldığı için yarışçının başını ve boynunu, ısı direnci sayesinde ateşten koruyor.

Performans için soğutma işlevi sağlıyor.

İyi bir performansın yolu, rahat olmaktan geçiyor. Giydikleri kat kat ve kalın yarış kıyafetleri, ağır kaskları ve sıcak araçları; çok fazla vücut ısısına sebep oluyor. Hâliyle çok terliyorlar.

İşte az önce bahsettiğimiz bu çamaşırlar, vücudun sıcaklığını düzenlemek için NASA tarafından geliştirilen Outlast’ı kullanıyor. Bu, kalp atış hızını %8’e kadar düşürürken terlemeyi %40’a kadar azaltıyor.

Kask konforu, bir diğer faktör.

İyi tasarlanmış bir balaklava; kaskın altına, başa ve boyna uyacak şekilde tasarlanıyor. Sürücüler, balaklavaları kaskın altında takılıyken çok daha rahat hareket ediyorlar.

Kısacası balaklavanın hem hayat kurtaran hem de konforu artıran işlevleri bulunuyor.

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