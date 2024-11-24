F1 Pilotlarının Eldivenlerindeki Bu Sensörler Ne İşe Yarıyor? Önceden Olsaydı Pek Çok Kaza Önlenebilirdi...

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Yarış sırasında birçok riskle karşı karşıya kalan F1 pilotlarının sensörlü eldivenleri sayesinde yaşam belirtileri uzaktan izlenebiliyor. Bu zekice tasarlanmış eldivenlere içeriğimizde yer veriyoruz…

Formula 1 yarışlarını uzaktan izlerken bile adrenalinden nefesimizi tutuyoruz. Bir de o yarışın içinde olduğunuzu düşünün.

F1 pilotları, yarış sırasında ciddi seviyede adrenalin ve stres yaşıyor. Kimi zaman sağlık problemleri de yaşayabiliyorlar. Bu esnada eldivenler, onları uzaktan izlemek için harika bir araç oluyor.

Hem yarış sırasında hem de bir kaza durumunda önemli bilgiler sunuyor.

fq eldiven

Formula 1’in yönetim organından bir kişi; ince, esnek ve yangına dayanıklı sensörleri geliştirmek için Signal Biometrics adlı bir girişim kurmuştu.

2018 yılından itibaren F1 pilotları bu girişimin ürünü olan; kalp atış hızını ve kandaki oksijeni ölçmek için 3 mm kalınlığında nabız oksimetri sensörü içeren eldivenler takmaya başladı. 

formula eldiven

Sensör, kablosuz şarj oluyor ve Bluetooth ile 500 metreye kadar şifrelenmiş verileri gönderiyor ve küçük bir pille çalışıyor.

Yarış esnasında hayati bilgilerin izlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra herhangi bir kaza durumunda bu verilere ulaşarak müdahale etmeye yarıyor. Örneğin veriler daha normal seviyelerdeyse araçtan çıkarma işlemi yavaş yapılırken bir anormallik durumunda hızlı yapılabiliyor.

FIA Tıbbî Delege Yardımcısı Dr. Ian Roberts şöyle diyor:

“İnsanların izlenmesinin tıbbî bakımları açısından gerekli olduğunu biliyoruz. Sürücüler de farklı değil. Mümkün olan en kısa sürede onları izlemeye ve değerlendirmeye başlamak gerekiyor. Sürücüye hemen erişemediğimiz zamanlar oluyor, bu nedenle onu göremiyorsak veya aslında onun yanında değilsek, alabileceğimiz sınırlı bilgi vardır."

formula sensörlü eldiven

Yani eldivenlerin kullanılması, gözlemin yetersiz kaldığı anlarda ve kazalardan sonra verimli bir şekilde devreye giriyor.

Daha fazla Formula 1 içeriği için:
İLGİLİ HABER

Formula 1'de Yarıştan Sonra Neden Lastikler Kazınıyor? Tek Sebebi Pürüzsüzleştirmek Değil!
İLGİLİ HABER

F1 Pilotları Yarıştan Sonra Neden Tartılıyor? Tek Sebebi Kilo Kaybına Bakmak Değil!
İLGİLİ HABER

Yasaklanan Sınırsız Vitesli F1 Aracının Özelliklerini Öğrenince Pistlerde Bir Daha Göremeyecek Olmanıza Üzülebilirsiniz...
İLGİLİ HABER

Araba Kullanmak Spor Değilken Formula 1 Pilotları Neden Sporcu Olarak Kabul Edilir?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler