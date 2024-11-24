Yarış sırasında birçok riskle karşı karşıya kalan F1 pilotlarının sensörlü eldivenleri sayesinde yaşam belirtileri uzaktan izlenebiliyor. Bu zekice tasarlanmış eldivenlere içeriğimizde yer veriyoruz…

Formula 1 yarışlarını uzaktan izlerken bile adrenalinden nefesimizi tutuyoruz. Bir de o yarışın içinde olduğunuzu düşünün.

F1 pilotları, yarış sırasında ciddi seviyede adrenalin ve stres yaşıyor. Kimi zaman sağlık problemleri de yaşayabiliyorlar. Bu esnada eldivenler, onları uzaktan izlemek için harika bir araç oluyor.

Hem yarış sırasında hem de bir kaza durumunda önemli bilgiler sunuyor.

Formula 1’in yönetim organından bir kişi; ince, esnek ve yangına dayanıklı sensörleri geliştirmek için Signal Biometrics adlı bir girişim kurmuştu.

2018 yılından itibaren F1 pilotları bu girişimin ürünü olan; kalp atış hızını ve kandaki oksijeni ölçmek için 3 mm kalınlığında nabız oksimetri sensörü içeren eldivenler takmaya başladı.

Sensör, kablosuz şarj oluyor ve Bluetooth ile 500 metreye kadar şifrelenmiş verileri gönderiyor ve küçük bir pille çalışıyor.

Yarış esnasında hayati bilgilerin izlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra herhangi bir kaza durumunda bu verilere ulaşarak müdahale etmeye yarıyor. Örneğin veriler daha normal seviyelerdeyse araçtan çıkarma işlemi yavaş yapılırken bir anormallik durumunda hızlı yapılabiliyor.

FIA Tıbbî Delege Yardımcısı Dr. Ian Roberts şöyle diyor:

“İnsanların izlenmesinin tıbbî bakımları açısından gerekli olduğunu biliyoruz. Sürücüler de farklı değil. Mümkün olan en kısa sürede onları izlemeye ve değerlendirmeye başlamak gerekiyor. Sürücüye hemen erişemediğimiz zamanlar oluyor, bu nedenle onu göremiyorsak veya aslında onun yanında değilsek, alabileceğimiz sınırlı bilgi vardır."

Yani eldivenlerin kullanılması, gözlemin yetersiz kaldığı anlarda ve kazalardan sonra verimli bir şekilde devreye giriyor.

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