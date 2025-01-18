F1 pilotları; ister yarışta olsun, ister röportajlarda, ister basın toplantısında; sürekli şapka takıyor. Peki ama neden?

Daha önce Formula 1 pilotlarının sürekli şapka taktığını fark ettiniz mi bilmiyoruz ancak muhtemelen başlığı okuduğunuzda “Aa, sahiden!” dediniz.

Yarışçıların görünüşlerine dair her detayın özenle düşünüldüğü Formula 1’de, şapka takmalarının ardındaki mantıklı bulacağınız sebepleri açıklayalım.

Bir tür pazarlama stratejisi.

Bu kadar prestijli sahnelerde ve bu kadar geniş bir küresel görünürlükte olan sürücüler; medyanın ve hayran kitlesinin en büyük odak noktası. Hepsinin görünümü, dikkatlice düşünülüyor ve ticari olarak faydalı olacak şekilde tasarlanıyor.

Bunlara giyim, aksesuarlar, şapkalar, saatler ve daha fazlası da dahil. Yani hem hayranlık uyandırdıkları hem de çok fazla görünür oldukları için bu yönteme başvuruluyor.

Şapkalar, sürücünün yüzüne en yakın yer.

Önceden, bir logo ne kadar büyük olursa o kadar görünür olur algısı vardı. Sürücülerin üstündeki sponsorlar, görünmeyecek yerlerde olsalar bile büyük boyutlara sahipti.

Daha sonra boyuttan ziyade konumun ve okunabilirliğin daha önemli olduğu fark edildi. Bu noktada şapkalar, epey mantıklı çünkü dikkati en çok çeken yer, sürücünün yüzü ve başı.

Her zaman aynı şapkayı takmıyorlar.

Örneğin MotoGP ve Formula 1’de, lastik tedarikçileri Michelin ve Pirelli, şapkalarda yer alabiliyor ancak basın toplantıları ve hayran buluşmalarında farklı şapkalar takılıyor. Bu şapkalarda genellikle takım logosu, ana sponsor ve yarıştıkları numara yar alıyor.

Şapkalar, iletişim aracı hâline geliyor.

Sponsorların logoları, tesislerin logoları ve hatta bazı durumlarda sosyal dayanışma mesajları şapkalarda yer alabiliyor. Şapkalara ise sürücüler karar vermiyor, takımlar ve yöneticiler talep ediyor.

Tabii istisnalar da var. Mesela 2015’te, ünlü F1 Pilotu Lewis Hamilton, imajı için kötü olduğu gerekçesiyle takımın resmî şapkasını takmamaya karar vermişti.

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