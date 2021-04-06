Facebook reklamlarının analiz edilmesi konusunda en büyük yardımcı araç, Facebook Analytics 30 Haziran itibarıyla yayından kaldırılıyor. 30 Haziran 2021 tarihine kadar yayından kaldırılacak araçtan çekeceğiniz veriler varsa bu tarihe kadar acele etmenizi öneririz.

Facebook Business Manager üzerinden kullanılan Facebook Analytics’in Haziran ayından itibaren kaldırılıyor olması reklam verenleri oldukça üzdü. Birçok veriyi analiz edebildiğimiz neredeyse tek Analytics aracının “neden kaldırıldığı” henüz belli değil.

Facebook’un kendisi reklam verenleri; Facebook Business Suite, Reklam Yöneticisi ve Olay Yöneticisine yönlendiriyor. Ancak unutulan bir şey var, verilerin tamamına Facebook Analytics üzerinden erişip hepsini tek bir CSV dosyası olarak indirmek ve pivot analizi almak büyük kolaylık sunuyordu.

Yüzeysel verilere merhaba!

Normal şartlarda Facebook reklam panelini, Google Analytics’e entegre edememek oldukça üzücüydü. Yine de Facebook’un sunduğu Facebook Analytics yardımıyla verilerin bir kısmını yorumlamak oldukça kolay oluyordu. Dönüşüm, tıklama, görüntüleme, kullanıcıların reklamlarda geçirdiği zaman vb. gibi birçok metriğe erişimi kıyaslama şansını kolay bir şekilde buluyorduk. Facebook’un yönlendirdiği diğer araçlarsa bu verilerin tamamını parça parça indirmeye ve birleştirerek yorumlamamıza yardımcı olabiliyor.

Facebook’un bu güncellemeyi yapmasında elbette bir neden vardır ancak en azından Google Analytics ya da Yandex Metrika gibi analiz araçlarının entegrasyonuna izin vermesi durumunda birçok reklam verenin metrik yorumlaması daha kolay olacak. Bildiğiniz üzere yine Facebook son dönemde birçok reklam veren Instagram hesabına “shadow ban” atması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Bu güncellemeyle beraber yine eleştirilerin hedefinde olacak gibi.