Fransa, gelecek yıl kritik bir seçime gitmek için hazırlanıyor. Eric Zemmour adlı Yahudi asıllı aşırı sağcı politikacı da üç gün önce adaylığını YouTube üzerinden yayınladığı videoyla duyurdu. Fakat YouTube, bu videoya erişim sınırı getirdi.

Avrupa’nın en önemli ve turistik ülkeleri arasında yer alan Fransa, zorlu bir döneme giriyor. Ülke, 10 Nisan 2022 tarihinde cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek. Şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Kasım’da adaylığını resmen açıklamıştı. Ayrıca 2017 yılında yarışa dahil olan sağcı Marine Le Pen de adaylar arasında yer alıyor. Ancak bu isimler arasında ‘aşırı sağcı’ Eric Zemmour, en çok göze çarpan aday konumunda yer alıyor.

Aşırı sağcı olan Zemmour; aşırı muhafazakar politikasıyla, milliyetçiliğiyle, İslam ve göçmen karşıtlığıyla ve ulus-devlet anlayışıyla tanınıyor. 1958 yılında Cezayir asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Paris’te doğan Zemmour, seçimlerde henüz aday olduğunu açıklamamışken bile anketlerde hızla yükselmişti. Geçmişte Müslümanlara karşı düşmanca sözleriyle de para cezasına çarptırılmıştı. Şimdi ise YouTube, Zemmour’un adaylık videosuna erişim sınırı getirdi.

18 yaşından küçükler için yasaklandı:

Fransız yayın kanalı BFMTV’nin bir haberine göre, Zemmour’un adaylığını açıkladığı YouTube videosuna yaş sınırı getirildi. YouTube’un Fransa sözcüsünün yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı: “YouTube kuralları çerçevesinde şiddet içerikli görüntülere sınır getiriliyor. Paylaşılan bir videonun her kullanıcıya uygun olmaması durumunda yaş sınırlaması getirmeye dikkat ediyoruz.”

Ülkenin geçmiş görkeminin geride kaldığını ve yozlaştırıldığını propaganda diliyle aktaran videoda şiddet ve karmaşa görüntüleri de bu ‘yozlaşmanın’ örnekleri olarak gösteriliyor. Fransa’nın 10 Nisan tarihinde yapılacak seçimlerinde herhangi bir aday, çoğunluğu elde edemezse 24 Nisan tarihinde düzenlenecek ikinci turla ülkenin cumhurbaşkanı seçilecek.