Facebook, Protesto Karşıtı Şiddeti Savunan Hesapları Sildi

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli vatandaşın polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Gösterilerin arkasında yer aldıklarını gösteren şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından öldürülen siyahi vatandaş George Floyd için yapılan ırkçılık karşıtı gösteriler her geçen gün büyüyerek dünyaya yayılıyor. Gösterilere destek veren dev şirketler de tepkilerini çeşitli şekillerde göstermekten çekinmiyor. Facebook da bu şirketlerden bir tanesi. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden sayılan Facebook, bünyesinde ırkçılık yanlısı hiçbir şey barındırmamaya kararlı gibi görünüyor.

Protestoculara karşı kullanılan şiddeti savunan 190 adet ırkçılık yanlısı hesap, Associated Press’den alınan bilgiye göre Facebook tarafından kaldırılmış durumda. Şirket, söz konusu hesapların George Floyd’un polis vahşetine kurban gitmesinin ardından başlatılan protestolara karşı kullanılan şiddeti kışkırtmaya yönelik paylaşımlar yaptığını bildiriyor. Aktarılana göre bu kışkırtma öyle büyük bir boyutta ki, hesapların üyeleri zaman zaman protestolara karşı halkın silahlanması gerektiğini dahi bildiriyor.

Direktör konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

Associated Press’e açıklama yapan Facebook’un Terörle Mücadele ve Tehlikeli Örgütler Politikası Direktörü Brian Fishman, “Bu grupların destekçilerinin ve üyelerinin protestolara fiziksel olarak gitmeyi planladıklarını ve bazı durumlarda silahla gitmeye hazırlandıklarını gördük.” sözleriyle yaşanan kötü durumu özetliyor. Bu tarz grupların zaman zaman Facebook’ta yasaklansa da bir süre sonra farklı isimlerle tekrar üye olup nefret söylemleriyle insanları kışkırttıkları bilinen bir şey. Hesapları anında kaldırma yoluna giderek kötü olayları önlemeye çalışan şirketin daha kalıcı bir çözüm bulup bulamayacağı ise tartışılan bir nokta.

Çeşitli kaynaklardan Facebook’a söz konusu hesaplarla ilgili kararların ne üzerine verildiğini açıklamasını istediklerine dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Söylenene göre çoğunluk sosyal medya devinden konuya dair daha net raporlar talep ediyor. Protestolar sürdükçe bu durumun da süreceği yorumları yapılırken Facebook’un olaylara daha ne şekilde müdahil olacağı ise herkes için merak konusu.