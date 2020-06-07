Sosyal medya devi Facebook, son günlerde topluluklarda oluşan ırkçı ve sosyal problem tartışmalarının yönetimi için önerilerde bulundu. Şirket, yöneticilerin izlemesi gereken bazı tavsiyeleri paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd isimli vatandaşın polis tarafından öldürülmesi, hem ABD içinde hem de dünyada büyük tepki toplamıştı. ABD’de ve dünya genelinde birçok ülkede insanlar, ırkçılık karşıtı protestolar düzenleyerek tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

ABD’de yaşanan olay ırkçılığın bardağı taşıran son örneği olunca birçok şirket kendi platformlarında ırkçı paylaşımları engelleme ve ırkçılığa tepki çekmek üzere yeni önlemler aldı ve insanlara tavsiyeler verdi. Irkçılığa karşı ne yapılması gerektiğine dair tavsiye veren bir şirket de Facebook oldu.

Facebook'tan tartışmaların yönetimi için öneriler:

Sosyal medya devi Facebook, platformda bir topluluğun yöneticisi olan kişilere topluluklarını ırkçı ve sosyal problemlere karşı nasıl yönetmeleri gerektiğini anlatan bir takım öneriler verdi. Platform, bu konuda Facebook’un kullanımda olan bazı araçlarını da yöneticilere önerdi.

Facebook’un yöneticilere sunduğu öneriler, bir yönetici olarak herhangi bir tartışmayı sonlandırmadan önce herhangi bir konu hakkında olduğu gibi tartışma konusunu da önemsemeniz gerektiğiyle başlıyor. Şirket, topluluğunuzun ırk ve sosyal problemler hakkındaki tartışmalara nasıl yaklaşması gerektiğini belirlemeniz için araştırma yapmanızı da istiyor.

Facebook’un bir diğer tavsiyesiyse topluluğunuzun yöneticilerinin çeşitli insanlardan oluşması yönündeydi. Şirket, ‘etkilenen topluluklardan’ birinde olan bir kişinin yönetici grubunda olması gerektiğini belirtti. Bu sayede topluluğunuzun daha geniş bir kitleden oluşabileceğinin de altını çizdi.

Şirket, sunduğu öneriler arasında topluluğunuzda dikkat edilmesi gereken kuralları da yönetici ekibinizle hazırlamanız gerektiğine dikkat çekti. Buna göre topluluğunuzda hangi paylaşımların onaylanacağı, tartışmaların nasıl şekillenmesi gerektiği ve hangi üyelerin hangi durumlarda topluluktan atılması gibi olaylar için kurallar belirlenmeli.