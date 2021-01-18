Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, sosyal medya yasasının zorunlu tuttuğu üzere Türkiye'ye bir temsilci atayacağını açıkladı. Facebook, aynı açıklamada, "İlkelerimize uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz" ifadelerini de kullandı.

1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren sosyal medya yasası, Türkiye’de 1 milyon ve üzeri aktif kullanıcıya sahip tüm sosyal medya platformlarına Türkiye temsilcisi atama zorunluluğu getiriyordu. Bugüne kadar bazı sosyal medya şirketlerinin bu gerekliliğe uyduğunu görmüş olsak da sosyal medya denince akla gelen ilk platform olan Facebook, bu konuda henüz bir adım atmamıştı.

Yasa yürürlüğe girdiğinden bu yana temsilci atamadığı için daha önce iki kez idari para cezasına çarptırılan ve reklam yasağıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı tartışılmaya başlanan Facebook, nihayet kullanıcıların ve işletmelerin yüreğine su serpen açıklamayı gerçekleştirdi ve Türkiye’ye bir temsilci atayacağını açıkladı.

Facebook: İfade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz

Facebook’un, “Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik.” ifadelerini kullandığı ve Türkiye’ye temsilci atayacağını resmen duyurduğu açıklaması şu şekilde:

“Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor.

Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

Facebook: İlkelerimize uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz

Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”