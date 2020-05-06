Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitelerinden bir tanesi olan Facebook, yapay zekâ konusundaki yatırımlarıyla biliniyor. Şirket, şimdi de geçtiğimiz günlerde tanıttığı Blender isimli yeni sohbet botunu nasıl eğittiğini açıklayarak akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Mark Zuckerberg yönetimindeki, dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olan Facebook; yapay zekâ çalışmalarına verdiği önemle rakiplerinin önüne geçmeye uğraşıyor. Bu konuda yaptığı geliştirmeler ve yatırımlarla adından söz ettirmeyi başaran şirket, geçtiğimiz günlerde Blender ismini verdiği bir sohbet botunun tanıtımını yapmıştı. Google ve Microsoft gibi rakiplerinin geliştirdiği yapay zekâ araçlarına kıyasla çok daha ikna edici özelliklere sahip olduğu Facebook tarafından duyurulan bu yeni sohbet botuna empati, bilgi ve kişilik ile ilgili konuşma becerileri eklendiği de söylenmişti.

Teknoloji meraklıları tarafından günlerdir dikkatle incelenen yeni bot hakkında bugün bazı bilgiler ortaya çıktı. Facebook tarafından aktarılan bilgiye göre Blender isimli sohbet botu, 1,5 milyar insanın Reddit'teki konuşmaları kullanılarak eğitildi. Sosyal medya devi, kullanıcıların %49’luk kısmının başka bir insana kıyasla bir sohbet botuyla etkileşime geçmeyi tercih ettiğini de aktardı.

Doğru yönde atılmış bir adım:

Facebook’un Blender’ı eğitmek için Reddit konuşmalarını kullandığını açıklaması, uzmanların konuyu yorumlamasına sebep oldu ancak uzmanların bir kısmı, Reddit gibi bir platform kullanılarak yapılan bir yapay zekâ eğitiminin dezavantajları olduğunu söyleyerek özellikle uzun konuşmalarda saldırgan tavırlar gibi bazı sorunların ortaya çıkabileceğini belirtti. Bir kısım uzman da Blender’ı kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirerek üstesinden gelinmesi gereken konular olduğunu bildirdi.

Reddit gibi çok büyük bir platformdan eğitim amaçlı alınan konuşmaların yararlı olabilecek şeylerin yanında bazı zararlar da getirebileceğini söyleyen yapay zekâ uzmanları, yapılan işin karmaşıklığına ve modeli eğitmek için kullanılan verilerle bu iletişim modelinin ürettiği sonuçlar arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.

Facebook, ayrıca Blender’ın performansını Google’ın sohbet botu Meena’nın son sürümüyle karşılaştırdı. Sohbetlerin; filmler, müzik ve veganlık gibi çeşitli konular üzerine olduğunu aktaran şirket, katılımcıların %67’sinin Blender’ın Meena’ya göre daha insan özellikleri taşıdığını söylediğini iletti. İnsan gibi sohbet edebilen bot geliştirmenin ve gerçekten akıllı olan bir diyalog asistanı oluşturabilmenin yapay zekâ alanında büyük bir zorluk olduğunu aktaran Facebook, bu konuda iddialı olduğunu herkese hissettirdi.