Sosyal medya devi Facebook, büyük umutlarla hayata geçirdiği küresel bir kripto para birimi Libra’da vizyon değişikliğine gidiyor. Başlangıçta geleneksel para birimleri ve devlet tahvilleri ile desteklenecek şekilde geliştirilen Libra, artık sadece yeni stabil kripto para birimleriyle çalışacak.

Facebook, Bitcoin devrimi ile ateşlenen kripto para sektörüne farklı bir yaklaşım getirmeyi hedeflediği kendi dijital para birimi Libra ile dijital para cüzdanı Calibra’yı ilk kez Haziran 2019’da gün yüzüne çıkarmıştı. ABD’li şirketin projeye başlarkenki hayali, dünyanın neresinde olursa olsun, herkesin kredi kartı veya banka hesabı olmadan mal ve hizmet alıp satmasına imkan sağlamaktı.

Geleneksel para birimleri ve devlet tahvilleri ile desteklenecek şekilde geliştirilen Libra, dünyadaki tüm ülkelerin resmi olarak kullandıkları finans sistemlere entegre olmayı hedefliyordu. Fakat Libra’nın bu vizyonu, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi pek çok ülkeyi rahatsız etti.

Facebook'un kripto para projesi Libra, başarısızlığa uğramış gibi görünüyor

Genel kanı, Facebook’un bu girişiminin merkez bankalarının para politikalarını istikrarsızlaştırabileceği ve kara para aklamayı kolaylaştırabileceği yönündeydi. Hatta ABD Başkanı Donald Trump da, PayPal, Visa, MasterCard, eBay ve Uber gibi şirketler tarafından desteklenen Libra’nın güvenilir olmayacağını söyleyerek, “Facebook, bankacılık yapmak istiyorsa, aynı ulusal ve uluslararası diğer bankalar gibi tüm bankacılık düzenlemelerine tabi tutulmalıdır” demişti.

Bunun gibi açıklamaların artması ve projeye destek veren şirketlerin birbiri ardına çekilmesi, Facebook’un küresel bir stabil kripto para yaratma hayalini bitirmiş gibi görünüyor. The New York Times’ın haberine göre, Libra’nın denetiminden sorumlu Libra Birliği, tamamen yeni bir finansal sistem oluşturmak yerine, insanların her biri yerel bir para birimine bağlı olan farklı para türlerini kullanarak mal ve hizmet alıp satmasının bir yolunu sunacak.

Libra artık sadece yeni stabil kripto para birimlerini destekleyecek

Facebook birden fazla para birimi ile desteklenen birleştirici bir kripto paranın, kripto paralar arasında transferlere de imkan sağlamasını hedefliyor. Yeni vizyon doğrultusunda ayrıca Libra’da bilinmeyen cüzdanlar bakiye ve işlem limitlerine tabi tutulacak. Libra Birliği tarafından kontrol edilen izinli ağa da sadece resmi finansal sistemleri destekleyen kripto para şirketleri erişebilecek.

Libya 2.0 şeklinde adlandırabileceğimiz bu yeni vizyon hakkında bilinenler şimdilik bu kadar ancak Facebook’un yakın zamanda çok daha fazla ayrıntı paylaşacağını umuyoruz. Konuya ilişkin yeni gelişmeler açığa çıktığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.