Sık sık tasarımında bir şeyleri değiştiren sosyal medya devi Facebook’un masaüstü sitesi, yeni tasarımı ve karanlık moduyla dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Sosyal medyanın öncüsü olan Facebook, zaman içerisinde popülerliğini kaybetmeye başlamıştı. Bu nedenle de firma sık sık tasarım değişiklikleri yaparak kullanıcı kitlesini canlı tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde platform tekrar yenilenmişti.

Facebook’un yenilenen masaüstü tasarımı daha önce belli kullanıcılara açılmıştı. Bugün yapılan açıklamayla birlikte yeni arayüzün ve karanlık modun dünyanın her yerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Mart ayında yayınlanmıştı:

Yeni tasarım ve karanlık mod, aslında mart ayında ortaya çıkmıştı. Bu tasarım, o dönemde herkese açık ve her ülkeden de erişilebilen bir tasarım değildi. Firma mart ayında pek çok kullanıcıya bu yeni arayüzü kullanma şansı vermişti.

Facebook’un bugün yayınladığı blog gönderisinde yeni masaüstü sitesinin herkes tarafından deneyimlenebileceği söylendi. Gönderide bu tasarımın daha hızlı, daha kolay ve karanlık modla göz dinlendiren bir tasarım olduğu söylendi.

Karanlık mod, yeni tasarımın en öne çıkan noktası olsa da güncellemeyle birlikte siteye pek çok yenilik gelmiş oldu. Ana sayfa, daha hafif ve daha akıcı hâle getirilirken haberlerin ve gönderilerin sayısı da azaltıldı. Ekranın yan taraflarında daha geniş ızgaralar bulunuyor.

Facebook’un karanlık modu nasıl açılır?

Pek çok kişi ekrandan fazla ışık gelmesinden rahatsız oluyor. Pek çok uygulamanın bu nedenle karanlık modu bulunuyor. Facebook da sitesine karanlık modu eklemiş oldu. Bu modu açmaksa oldukça basit.

Üstteki menünün sonunda bulunan aşağı yönlü ok işaretine basın.

basın. Çıkan menüden Facebook’un Ayarlar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. “Yeni Facebook’a geç” seçeneğini seçin.

Aynı ok işaretine basın ve karanlık modu açın.

Facebook, 2019 yılındaki F8 etkinliğinde sitenin en çok kullanılan özellikleri olan etkinlikler, özel gruplar ve mesajlaşmaya daha fazla odaklanılacağını açıklamıştı. Son yıllarda Facebook önemli oranda kullanıcı kaybetti.

Yeni tasarım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook yeni tasarımıyla insanları çekebilmeyi başaracak mı? Yoksa gençlerin Instagram ve TikTok gibi platformlara yönelmesiyle birlikte Facebook eskide mi kalacak?