Google, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü kutlamak adına Android 11 ile gelecek yeni emojilerin son hallerini paylaştı. Bazı emojiler, karanlık mod ile uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmış durumda.

Akıllı telefonların ve mesajlaşma uygulamalarının gelişmesiyle birlikte emojiler, metinlerden daha önemli hale geldi desek yeridir. Pek çok kişi, duygularını, düşüncelerini ya da tepkilerini metinlerle uzun uzun anlatmak yerine bir ya da birkaç emoji ile özetlemeyi tercih ediyor. Emojilerin bu denli popüler olması, sürekli olarak geliştirilmelerine neden oluyor.

Bugün, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü. Android işletim sisteminin sahibi olan Google, Dünya Emoji Günü’nü kutlamak için Android 11 ile birlikte kullanıma sunacağı emojileri yayınladı. Geçtiğimiz dönemde bir önizlemesine bakma imkanı yakaladığımız emojilerin şimdi son hallerini de görmüş olduk.

Google, Android 11 ile birlikte kullanıma sunacağı 117 yeni emojiyi tasarlarken Unicode Consortium’un ‘daha empatik ve klavyeye cinsiyet/ırk eşitliği getiren ifadeler getirme’ yönündeki tavsiyesini de dikkate aldı. Bu nedenle Android 11 ile birlikte karşımıza 62 yeni karakter gelirken, 55 yeni cilt rengi ve cinsiyet emojisi geliyor.

Google, hayvanlara ait emojilerin daha özgün görünümlere sahip olabilmesi için Monterey Bay Akvaryumu ve Victoria Bug Hayvanat Bahçesi ile birlikte çalıştığını belirtiyor. Yine de emojilerin tek amacı gerçekçi görünmek olmadığından emojiler hayvanların gerçekteki görünümüyle eğlenceli görsellerinin bir karışımı niteliğinde.

Android 11 ile birlikte gelecek emojilerden bazılarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz

Bazı emojilerin yıllar içindeki değişimleri ve Android 11 ile yayınlanacak halleri

Kaplumbağa

Kurbağa

Civciv

Ahtapot

Akrep

Balina