Facebook, Oculus VR'da Boyununu Kıran Kişiyi Engelledi

Facebook, dün bir Oculus VR setiyle oyun oynarken standart kafa bandı nedeniyle boynunu kırdığını iddia eden bir kişiye karşı ilginç bir harekette bulundu. Şirket, o kişinin hem Facebook hem de içinde 300 dolarlık oyun barındıran Oculus hesabını kapattı.

Facebook, 2014 yılında kurulan sanal gerçeklik şirketi Oculus'u 2 milyar dolarlık bir ödeme yaparak bünyesine katmıştı. O tarihten bu yana Oculus, sanal gerçeklik deneyimi yaşamak isteyen kişilerin ilk tercih ettiği isimlerden biri olarak bilinmeye devam ediyor fakat bugün, oldukça ilginç bir iddiayla karşılaştık.

Oculus'un Reddit sayfası altında bir Oculus VR kullanıcısı, fazlasıyla ilginç ve şaşırtıcı bir paylaşım yaptı. 'vibing-like-1776' kullanıcı adlı Oculus kullanıcısı, dün Reddit'te VR'la ilgili bazı sayfalarda Population: One oynadığı sırada boynunu kırdığını ifade etmişti. Kullanıcı, kullandığı setin Oculus Quest 2 olduğunu, bu setteki standart kafa bandının da yaralanmasında büyük bir paya sahip olduğunu iddia etmişti.

Oculus kafa bandı nedeniyle boynunu kırdığını iddia etti:

Kullanıcının paylaştığı bir yoruma göre Oculus Quest 2'nin standart kafa bandı, Quest'in tüm ağırlığının kafanın arkası tarafından desteklenmesine yol açıyordu. Bu da kafanın fazla zorlanmasına neden oluyordu. Kullanıcı, oyun oynarken düşmediğini veya bir yere çarpmadığını da belirtmişti.

Kafanın arkasında yaşanan bu zorlama, kullanıcının ilettiği doktor açıklamasına göre önemli bir yere sahipti. Doktor, kullanıcıya omzuna bağlı kasın omzun arkasındaki gergin bir kas nedeniyle baskı altında olduğunu söylemişti. Bu gerginlik sonunda o kadar kötü bir noktaya ulaşmıştı ki omurlar çatlayacak noktaya gelmişti. Kullanıcı da hemen hemen 3 gün çektiği acının ardından dördüncü gün boynundan gelen o acı sesi duydu.

Hem Facebook hem de Oculus hesabı kapatıldı:

Bu paylaşımların ardından kullanıcı Facebook tarafından yapılan ilginç hareketi paylaştı. Oculus nedeniyle boynunu kırdığını iddia eden kullanıcının kişisel Facebook hesabı şirket tarafından kapatıldı. Bununla birlikte kullanıcının Oculus hesabı da kapatıldı ve sahip olduğu oyunlar da elinden alındı.

Kullanıcının Reddit'te aktardığı bilgiye göre kendisi yaklaşık 300 dolara denk gelen bir oyun kütüphanesine sahipti. Facebook'un kullanıcının hem kişisel Facebook hesabını hem de Oculus hesabını neden sildiği şu anda bilinmiyor. Kullanıcının Facebook'tan aldığı mesajsa kendisinin bazı kullanım şartlarını çiğnediğine işaret ediyor. Pek çok Reddit kullanıcısıysa engellenen kullanıcıya Facebook'a karşı dava açmasını öneriyor.