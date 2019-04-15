Kullanıcıların güvenlikleriyle büyük sorunları olan Facebook yeni bir skandala imza attı. Sanal gerçeklik teknolojileri için Oculus firmasıyla ortak olarak üretilen kulaklıklarda ortaya çıkan etiketlerle kullanıcılara gizli mesajlar gönderilirken, veri sızıntıları mı var soruları tartışma konusu oldu.

Facebook, yeniden skandalların merkezine oturdu. Oculus firmasıyla birlikte ortaklaşa yürüttükleri sanal gerçeklik kulaklıklarında yaşanan etiket skandalı, kurucu ortaklardan Nate Mitchell'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

Olay, üretilen prototiplerde bulunan bir etiketle alakalı. Cihazların içi açıldığı zaman içerisinde bulunan bir etiket üzerinde birtakım yazılar yazıyordu. Nate Mitchell yaptığı açıklamasında buna değinerek sadece prototipler için üretilen etiketlerin çok daha fazla sayıda üründe olduğunu belirtti. Durumun nasıl gerçekleştiği ise net olarak bilinmiyor olmalı ki, Nate Mitchell bu konuda bir şey söylemiyor. Bazı etikerlerde "bu alan kiralık" kimisinde ise "masonlar buradaydı", "büyük kardeş seni izliyor" gibi farklı yazılar vardı. Bu da büyük bir veri sızıntısı mı var sorularının akıllara gelmesine sebep oluyor. Ayrıca piyasada bulunan Oculus ürünlerinin orijinal mi sahte mi olduğu da bu etiket skandalıyla birlikte gündeme geldi.

Mitchell ayrıca bunların kaldırılmış olması gerektiğini belirterek, durumun düzeltildiğini belirtti. Ancak yine de akıllarda soru işaretleri fazlasıyla kalmış oldu. Endüstriyel alanda sürpriz yumurta adı verilen bu durum genel olarak geliştiricilerin, teknisyenlerin eğlenmeleri için vardır. Fakat yine de bu durum genel olarak hoş karşılanmıyor.

Eğer siz de Oculus cihazlarında böyle bir etikete denk gelirseniz, öncelikle telaşlanmanıza gerek olmadığını bilmelisiniz. Geliştirici olarak bu cihazları kullanıyosanız ve eğer böyle bir etiket bulduysanız ise kodları kullanmamanız tavsiye ediliyor. Kimi kullanıcılar ise etiketleri karaborsada satmaya hazırlanıyor.