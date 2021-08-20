Facebook, uzaktan çalışma yapan şirketlerdeki çalışanları bir araya getirecek artırılmış ve sanal gerçeklik sistemi Horizon Workrooms'u tanıttı. Oculus Quest 2 ile tam uyumlu çalışan sistem, sanal dünyada ofis ortamı oluşturuyor. Horizon Workrooms'un beta sürümü, ücretsiz olarak deneyimlenebiliyor.

Yıllardır yapay zeka ile artırılmış ve sanal gerçeklik sistemleri üzerine çalışmalarını sürdüren Facebook, yepyeni hizmeti Horizon Workrooms'u resmen tanıttı. Şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanı Oculus'un blogu üzerinden yapılan tanıtımda, Horizon Workrooms ile ofis ortamının sanal dünyaya taşınacağı ifade edildi. Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren uzaktan çalışma, Facebook'un Horizon Workrooms'u ile yepyeni bir boyut kazanacak gibi görünüyor.

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre Horizon Workrooms için Mac ve Windows uyumlu bir yazılım geliştirildi. Bu yazılım, bir şirket çalışanlarının sanal ortamda bir araya gelerek toplantılar düzenlemelerini sağlıyor. Tasarım açısından gerçek bir ofis ortamını aratmayan Horizon Workrooms; notlar alınmasını, sesli sunumlar yapılmasını, dosya aktarımını ve ekran paylaşımını destekliyor.

Facebook Horizon Workrooms'un beta sürümü, ücretsiz olarak kullanılabiliyor:

Facebook'un sanal ofis programı, kullanıcıların kendi animasyonlarını oluşturmalarını sağlıyor. Bu sayede Oculus Quest 2 isimli ekipmanı takan bir kullanıcı, ofis arkadaşlarının animasyon halleriyle karşılaşacaklar. Ayrıca bu ekipmanın sunduğu avantajlar ile hareket kontrolü de yapılabilecek. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, kendi ihtiyaçları doğrultusunda toplantı odaları dizayn edebilecekler. Yani odanın nasıl olacağı ve oturma düzeni gibi detaylar, doğrudan kullanıcılar tarafından dizayn edilecek.

Facebook'un Horizon Workrooms hizmeti, sanal ve artırılmış gerçeklik için geliştirilmiş olsa da kullanıcılar, Oculus Quest 2 ekipmanına sahip olmasalar da bu toplantılara dahil olabilecekler. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu hizmete konferans görüşmeleri aracılığıyla da bağlanabileceği, yalnızca sanal gerçeklik avantajlarından yararlanılamayacağını ifade ediyor.

Facebook, Oculus Quest 2'yle tam uyumlu olarak çalışan sanal ofis hizmetinin beta sürümünü, bu sanal gerçeklik ekipmanının resmi olarak desteklendiği tüm ülkelerde kullanıma açtığını açıkladı. Üstelik iş dünyası, bu hizmeti kullanırken herhangi bir ödeme yapmak durumunda da kalmayacaklar.