Facebook, Saatler Süren Kesintinin Perde Arkasını Açıkladı

WhatsApp, Instagram ve Facebook ana uygulamaları başta olmak üzere sosyal medya tekelinin tüm hizmetlerinde yaşanan ve 8 saati bulan kesintiler sona erdi. Facebook, mühendislik blogunda paylaştığı yeni yazıyla olayların perde arkasını anlattı.

Facebook’un tarihe geçen çöküşü, uzun sürecek tartışmalara kapı araladı. Sorun yaşayan sadece WhatsApp ve Instagram’ın kesilmesi ile kullanıcılar değildi. Facebook alt yapısına bağlı iş modeline sahip koca bir sektör sarsıldı. Twitter gibi “alternatif” mecralara tarayan bu kesintinin perde arkası, büyük şirketlerin mühendislik ekipleri ve çalışmalarını yeniden gözden geçirmesi sonucunu doğuracak gibi görünüyor.

Yayınladığı blog yazısında kesintiler sırasındaki gibi yeniden özür dileyen Facebook ekibi “Günlük operasyonlarında kullandığı sistemlerin de zarar görmesi nedeniyle sorunun hızlı bir şekilde teşhis edilmesini engelledi” açıklamasında bulundu.

Facebook, yaşanan sorunların nedenini açıkladı:

Facebook'un bir veri merkezi sunucuları / İsveç, Lulea

Mühendislik ekibimiz, veri merkezlerimiz arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapısal değişikliğin, merkezler arasındaki iletişimi kesintiye uğratan sorunlara neden olduğunu tespit etti. Ağ trafiğinde yaşanan bu kesinti, veri merkezlerimiz arasındaki iletişimi kademeli olarak etkileyerek hizmetlerimizin durmasına sebep oldu.

Hizmetlerimiz artık tekrar erişilebilir durumda ve tamamen normale dönmeleri için aktif olarak çalışıyoruz. Bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inandığımızı bir kez daha netleştirmek isteriz. Ayırca kapalı kaldığımız süre boyunca kullanıcı verilerinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve işletmeler, bağlantı kurmak için her gün bize güveniyor. Bu gibi durumların insanların yaşamı üzerindeki etkisi ve hizmetlerimizdeki kesintiler hakkında kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzun farkındayız. Etkilenen tüm kişilerden özür dileriz. Alt yapımızı daha dayanıklı hale getirmek adına, bugün yaşananlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz.

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