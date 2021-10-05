Facebook Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mike Schroepfer, saatlerdir devam eden ve şirket tarihinin en büyük kesintilerinden biri haline gelen erişim sorunu ile ilgili şirket adına ilk açıklamayı yaptı. Schroepfer, sorun için herkesten özür diledi ve düzeltmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

2008 yılından bu yana en büyük erişim sorununu yaşayan Facebook, ana uygulamasının yanı sıra Instagram ve WhatsApp gibi milyarlarca kullanıcıya ulaşan diğer popüler uygulamaların da sahibi olduğundan saatler devam eden kesinti bir anda dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

Son durumu özetlemek gerekirse; Facebook ve sahibi olduğu servislere erişim hala sağlanamıyor. Dahası, Facebook'un en büyük rakiplerinden biri olan Twitter da kısmi bir erişim sorunu ile karşı karşıya kalmış durumda. Facebook, erişim sorununun nedeni ya da ne zaman giderileceği hakkında bir açıklamada bulunmasa da kesintilerle ilgili ilk açıklama şirketin baş teknoloji sorumlusundan gelmiş durumda.

Facebook: Bir ağ sorunu yaşıyoruz

Facebook CTO'su Mike Schroepfer, resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamada "Tüm samimiyetimizle, Facebook tarafından desteklenen servislerdeki erişim sorunundan etkilenen herkesten özür dileriz" ifadelerini kullanırken; Bazı ağ sorunları yaşadıklarını, ekiplerin söz konusu hataları tespit etmek ve gidermek için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti.

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