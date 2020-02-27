Geçtiğimiz aylarda sanal gerçeklik için Beat Games’i satın alan Facebook, şimdi de Asgard Wraht oyununun yapımcısı Sanzuru Games’i satın aldı. Sanal gerçeklik oyunları yapımcısı olan Sanzuru Games artık Facebook için oyun üretecek.

Facebook, 2014'te Oculus VR’ı satın alarak sanal gerçeklik pazarına ilk adımını attı. O zamandan beri donanım ve araştırma ekipleri oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapıldı. Bütün bu efor ve para Google, Microsoft ve Apple gibi şirketlerin gerisinde kalmamak amacıyla harcandı. Şimdi Facebook, bu şirketler arasında yer almak için yeni projelerinde eksiklerini düzeltip sonraki turu kazanmak durumunda. Bu yüzden de yeni oyun geliştirici firmaları satın alan Facebook, son olarak Sanzaru Games’i satın aldı.

Sanzaru Games şu ana kadar Facebook’un Oculus platformu için dört adet oyun üretti. Bunlar; Ripcoil, VR Sports Challenge, Marvel Powers United VR ve Asgard’s Wrath'tı. Facebook, Beat Games'i satın aldıktan sadece birkaç ay sonra Bay Area şirketini de satın aldı.

Facebook'un Sanal Gerçeklik İçerik Direktörü Mike Verdu, firmayı satın aldıklarını Oculus'un web sitesinde bir açıklama yazarak duyurdu. Facebook, satın alma şartlarını açıklamadı ancak Sanzaru’nun ABD ve Kanada’daki ofislerinden bağımsız bir şekilde, sadece kağıt üstünde Facebook’a bağlı olarak çalışacağını belirtti.

Sanzaru'nun çalışanlarının büyük çoğunluğu resmi olarak Oculus Studios ekibinin bir parçası olarak kabul edilecek. Bazı çalışanların ürettikleri projeler farklı olduğu için Oculus Studios ekibinin parçası olmayacak. Gelecek projeler için neler yapılacağı hakkında kesin ve net bir açıklama yapmayan firma, kendi ofislerinde sanal gerçeklik oyunları üretmeye devam edeceklerini açıkladı.