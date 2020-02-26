Facebook, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü ile ilgili reklamlara "dur" demeye hazırlanıyor. ABD’li sosyal medya devi, salgın hakkında yanlış bilgilendirmeler yapan ve bilimsel olmayan sağlık çözümleri öneren reklamları yasaklayacak.

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü COVID-19 hakkında komplo teorileri ve yanlış bilgiler içeren tüm yayınların platformdan kaldırılacağı duyurmuştu. Özellikle yanlış tedavi yöntemleri ile ilgili paylaşımlara savaş açan ABD’li sosyal medya devi, salgının etrafındaki korku ve endişenin daha da artmaması için böyle bir karar almıştı.

Facebook bu kararı aldığında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170, salgından etkilenen kişi sayısı ise 7.000’di. Bugün, COVID-19 ile ilgili bir adım daha atan şirket, salgın hakkında yanlış bilgilendirmeler yapan ve bilimsel olmayan sağlık tedaviler öneren reklamların da yasaklanacağını açıkladı.

Facebook’un iki açıklaması arasında yaklaşık bir ay var. Ve bu süre zarfında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2,715’e, salgından etkilenen kişi sayısı ise 78,064’e yükseldi.

COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilendirmeler içeren yayınlarla mücadele eden Facebook, aynı politikayı sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da da uyguluyor. Sosyal medya devi, salgın hakkındaki şüpheli iddiaların doğruluğunu kontrol etmek için bilgi denetleyicilerini kullanıyor. Söz konusu paylaşımların küresel sağlık kuruluşlarına ve yerel sağlık otoritelerine zarar verdiğini belirten Facebook, yanıltıcı içerik ve reklamların salgına karşı verilen mücadeleyi olumsuz anlamda etkilediğini söylüyor.