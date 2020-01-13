Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, çok önemli bir göreve daha getirildi. Matraş bundan sonra, ülke direktörlüğünün yanı sıra Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, Türkiye'de de uzun süredir aktif olarak kullanıyor. Türkiye'de çeşitli yatırımlarda da bulunan Facebook'un Türkiye Ülke Direktörü, Derya Matraş, çok önemli bir göreve getirildi.

Matraş bundan sonra, Facebook'un Türkiye'deki ülke direktörlüğünün yanı sıra Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek. Böylelikle Matraş, şirketin Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Ayrıca Matraş, sadece Facebook değil, Facebook'un sahip olduğu Instagram, WhatsApp ve Messenger platformlarından da sorumlu olacak.

Facebook Türkiye'nin en önemli ismi, artık MEA bölgesinden de sorumlu

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Derya Matraş, Türkiye'nin Facebook için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu her fırsatta dile getirdiğini ifade etti. Şirket kapsamında bunun bilincinde olduklarını ve bu bilinçle çalıştıklarını ifade eden Matraş, hem her çaptan işletmelere hem de bireylere destek verdiklerini açıkladı. Bu bağlamda bugüne dek pek çok işe imza attıklarını söyleyen Matraş, bundan sonra daha büyük işler yapacaklarını ifade etti.

Matraş, Facebook'un işletmelere yönelik düzenledikleri çalışmalarla kurumların, yurt dışı pazarlarına açılması için gerekli dijital beceriyi kazandırdıklarını, bireylere ise özellikle de topluluk kurma anlamında yardımcı olduklarını ifade etti. Yeni göreviyle birlikte daha çok kişi ve kuruluşa ulaşacağını belirten Matraş hem ekonomik hem de sosyal başarı hikayelerinin bir parçası olmak istediği için sabırsızlandığını vurguladı.

Derya Matraş'ın görevdaşı olan Nicola Mendelsohn da Matraş'ın yeni görevlerini değerlendirdi. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın Facebook için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Mendelsohn, Matraş'ın engin deneyimi ve öncü ruhunun Facebook'un yapacağı işlere büyük katkı sağlayacağını belirtti. Matraş'ın Facebook için çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Mendelsohn, böylelikle söz konusu bölgelerde artık daha büyük etkilerinin olacağını açıkladı.