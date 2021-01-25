Facebook, Türkiye'deki zanaatkarların dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için "Zor Zanaat" adlı bir eğitim programı başlattığını duyurdu. Söz konusu program ile Facebook, usta ve zanaatkarların dijital varlıklarının sosyal medya varlıklarını oluşturmalarına yardım edecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, Türkiye’deki zanaatkarların ve geleneksel sanatçıların dijital dönüşümüne yardımcı olmak ve kendi platformları üzerinden ürünlerini satıp gelir elde edebileceklerini göstermek amacıyla “Zor Zanaat” adlı bir eğitim programı başlattı.

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu program kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 50 ustaya ve sanatçıya dijital dönüşüm eğitimleri verilecek. Söz konusu eğitimlerde amaç, usta ve sanatçıların Facebook platformları üzerinden sosyal medya varlıklarını oluşturmaları, işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri olacak.

Facebook, Zor Zanaat programını tüm usta ve sanatçılara açmayı planlıyor

Facebook’un programı şu an için 50 usta ile sınırlandırılmış olsa da şirket, ilerleyen dönemde pandeminin küçük işletmeler üzerinde yarattığı zorlukları azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla eğitimlerden yararlanmak isteyen tüm zanaatkarlara ve geleneksel sanatçılara başvuru fırsatı sunmayı planlıyor.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, başlattıkları programla ilgili olarak “Facebook olarak hak ettiği değeri görmeyi bekleyen geleneksel sanatlarımızı ve zanaatlarımızı üç milyardan fazla insandan oluşan topluluğumuzla buluşturmayı en önemli misyonlarımızdan biri haline getirdik.” ifadelerini kullanırken; açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bugün hayata geçirdiğimiz Zor Zanaat programımızla değerli ustalarımıza ve sanatçılarımıza işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için platformlarımızdan nasıl yararlanabileceklerini anlatacak, sosyal medya varlıklarını oluşturmalarına yardım edecek ve kampanya desteği sunacağız. Önümüzdeki dönemde benzer projelerle ülkemizdeki insanların, toplulukların ve işletmelerin teknolojiyi ve platformlarımızı kullanarak başarılı olmaları için yatırımlarımıza devam edeceğiz.”