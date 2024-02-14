iPhone cihazlarda Facebook kullanan bazı kişiler, ana sayfada gezinirken kuş cıvıltısı benzeri bir ses duyduklarını söylüyordu. Meta, bu durumun teknik bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.

Mobil uygulamalarda zaman zaman ilginç hatalarla karşılaşmaya alışkınız. Bu hatalardan biri de Meta'nın sosyal medya uygulamalarından Facebook'ta karşımıza çıktı. iPhone'da Facebook kullanan bazı kişiler, ana sayfada gezerken çıkan kuş cıvıltısı benzeri sesten rahatsız olduklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Meta İletişim Direktörü Andy Stone, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla "iPhone'unuzda Facebook ana sayfanızı gezerken bir cıvıldama sesi mi duyuyorsunuz? Sorun sizde değil, bizde! Ve bu, çözüm sürecinde olduğumuz talihsiz bir hata." ifadelerini kullandı.

Kurtulmanın bir yolu var

Hatanın kaynağı hakkında henüz bir bilgi yok ancak en azından bu durumla karşılaşan kişiler, bu sesleri kapatma şansına sahip. Facebook uygulamasında, Ayarlar & Gizlilik başlığı altında Ayarlar'ı seçtiğiniz zaman karşınıza çıkan menüden Medya seçeneğine girin. Sonrasında da Uygulama İçi Sesler seçeneğini kapatın. Bunu yaptığınızda cıvıldama sesinden de kurtulmuş olacaksınız.

Her ne kadar sinir bozucu olsa da bu cıvıldama sesi, Facebook'un uzun hatalar geçmişindeki görece zararsız sorunlardan biri. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir hata, kişilerin bir profile baktıklarında o profile otomatik olarak arkadaşlık isteği göndermesine neden oluyordu. 2022 yılında da hatalı bilgileri gizlemek yerine öne çıkaran bir hata tespit edilmişti. Bu tür haataların yanında kapatılabilir bir cıvıldama çok masum kalıyor.