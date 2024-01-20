Facebook, 2010 yılında şüphesiz ki internet âleminin gördüğü en büyük işlerden birine imza atmıştı. İnternetiniz olmadan Facebook'a bağlanabilmenize imkân tanıyan site, zamanında pek çok kişiye "Bu nasıl olabiliyor?" diye sorgulatmıştı. Sahiden, Facebook bunu nasıl mümkün kılabildi?

Sene 2010... Arkada "Tripkolic-Gözlerinin Yeşilini Özledim" şarkısı açık, internet bağlantınız olmadan 0.facebook.com'da gezip arkadaşlarınızla yazışıyorsunuz. Gözleriniz doldu değil mi? Bizim de öyle. Ancak burada garip olan kısım, internetsiz Facebook'a bağlanabilmemizdi.

Senelerce kullandığımız 0.facebook.com, ardından uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Pek çok kişiyi sorgulatan bu durumu, gelin size en basit bir şekilde anlatalım.

Facebook'un bunu yapmasındaki amacını az çok tahmin edebilirsiniz: Daha fazla kullanıcı kazanmak.

Seneler önce birden popüler olan Facebook, en vazgeçilmez sosyal medya platformlarımızdan biri hâline gelmişti. Ancak tabii ki geçmişteki kullanıcı sayısı günümüze oranla daha azdı ve Facebook reklam ekibinin aklına muhteşem bir plan geldi, o da hepimizin bildiği 0.facebook.com'un doğmasına sebep oldu.

Kabul edelim ki bu olay, internette büyük bir ses getirdi ve kullanıcıların "Neden diğer internet siteleri de bu tür yollara başvurmuyor?" diye sorgulamasına neden oldu. Ancak bu işi yapmak sanıldığı kadar kolay değildi ve ciddi meblağlarda yatırım gerekiyordu.

Facebook, herkes internetsiz kullanabilsin diye 50'den fazla mobil operatörle anlaşmıştı.

Fast Company'e göre; Facebook, dünya çapında çok sayıda cep telefonu sağlayıcısıyla oldukça iyi anlaşmalar yapmış ve kullanıcının haber akışını, 0.facebook.com adresinden telefonun tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen salt metin olarak sunan bir kod yazmış.

Yani aslında siz, siteye internetsiz olarak girmiyordunuz. İnternetinizin ücretini, Facebook anlaştığı operatörlere kendisi ödüyordu. E hâliyle bu da daha fazla kullanıcının gelmesini sağlayacaktı ancak işler pek yolunda gitmemiş olacak ki 0.facebook piyasadan bir anda silindi.

Site çok fazla şey vadetmiyordu ancak zamanına göre uyguladığı teknoloji, pek çok kişiye ağzını açık bıraktıracak seviyedeydi. Sonuçta, bu uygulamanın eşi benzeri daha önce görülmemişti. Sadece mesajları ve gönderileri görebilmemize rağmen yine de çok iyiydin be 0.facebook...

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